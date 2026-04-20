Liga MX Keylor Navas es el segundo portero suspendido por acumulación de amarillas El guardameta de Pumas de la UNAM igualó a Rubén Ruiz Díaz en este rubro que no pasaba hace 27 años.

Video Keylor Navas iguala curiosa marca en Liga MX después de 27 años

Tras concluir 15 jornadas del Clausura 2026, los equipos de la Sultana del Norte, Monterrey y Tigres están fuera de puestos de Liguilla, algo que no sucedía desde el Clausura 2014.

Pumas, por su parte, no se encontraba a estas alturas de la Liga MX por arriba de Cruz Azul y América, partiendo de la Apertura 2015.

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Por quinta vez el Guadalajara alcanzó los 34 puntos en un torneo corto y en en la Apertura 2007 era el más reciente en el que anotó cinco goles en dos partidos, 5-1 a Necaxa y 5-4 a Chiapas, ahora repitió una dosis de 5-0 a León y Puebla.

El América ascendió un lugar en la clasificación al vencer al Toluca, con dos disparos fuera del área de Brian Rodríguez, el último jugador azulcrema en hacerlo fue Michael Arroyo, en el Clausura 2016, con dos tiros libres frente a Rayados.

Con el triunfo ante los Diablos Rojos, André Suárez Jardine llegó a 79 ganados en la dirección técnica del América, con lo que superó a Miguel Ángel López y se convirtió en el quinto estratega de las Águilas con más victorias y ahora está a siete del cuarto sitio que ocupacRaúl Cárdenas.

Camilo Vargas, por su parte, detuvo un tiro penal de Lucas Di Yorio, con lo que llegó a 17 e igualó a Adolfo Ríos y Javier Ledesma en el quinto lugar en la historia del campeonato.

LA MARCA QUE NINGÚN PORTERO QUIERE TENER

Keylor Navas fue amonestado en los encuentros contra Tigres, Cruz Azul, Guadalajara, Mazatlán y Atlético San Luis y es el segundo portero en acumular cinco tarjetas amarillas en un torneo corto y será el primero, en 27 años, en quedar suspendido por dicha causa, el más reciente fue Rubén Ruiz Díaz en el Invierno 97.

En contrasentido, Luis Alberto Cárdenas de Rayados llegó a 86 juegos oficiales en la portería sin ser amonestado.