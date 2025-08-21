    Tigres

    Fernando Gorriarán da la cara tras eliminación de Tigres en Leagues Cup

    El jugador de los felinas pide disculpas a la afición y advierte que ya están enfocados en la Liga MX donde esperan vuelvan las alegrías.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Gorriarán se disculpa con afición de Tigres

    Luego de caer 2-1 ante Inter Miami y quedar eliminados de la Leagues Cup, Fernando Gorriarán mostró el sentir de los Tigres y pidió disculpas a nombre del resto del equipo.

    " Estamos muy dolidos, pedir disculpas a la afición, sin duda quedamos a deber. Son detalles, sabíamos que era un partido difícil y complicado y dos jugadas desafortunadas nos costaron caro, hoy estamos enfocados 100 por ciento en el torneo y darle una alegría a la gente".

    Sobre los elementos que le hicieron falta a los felinos, el mediocampista fue contundente, aunque también habló del momento que se vive.

    " Puede ser contundencia, son detalles. Si la jugada de Ángel entraba era el 2-1, si la del Gacelo no pasaba toda la línea, pegaba en el palo y entraba era el 2-2. Quizás hace dos semanas esas pelotas entraban y por los penales quedamos afuera, el equipo está mentalizado en lo que es el juego del sábado que será complicado".

    Precisamente, al hablar de su próximo rival en la Liga MX, Mazatlán, Gorriarán advirtió que también será un encuentro complicado.

    " Será un juego complicado, lo sabemos. Viene haciendo un gran trabajo con un gran plantel y entrenador, están haciendo su trabajo y el equipo va preparado para lo que es, prepararnos para estos dos días y descansar lo más que se pueda y a la gente que le toque jugar hacer un gran papel".

