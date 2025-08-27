El ‘nazareno’ fue criticado por aparentemente perdonar tarjetas amarillas y rojas a jugadores de las Águilas, tal es el caso de Cristian Borja, además de un penal controvertido a favor de los de Coapa y un gol anulado a Djurdjevic en el segundo tiempo.

Ante ello, la duda sobre si Fernando Ortiz volvería a tener una designación arbitral para la Jornada 7 de la Liga MX Apertura 2025 se disipó este miércoles cuando se confirmó que pitará como central en el Santos Laguna vs. Tigres en Torreón.

‘GATO’ ORTIZ Y SU CONTROVERTIDO MENSAJE A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES

El árbitro lanzó un polémico mensaje en su cuenta personal de Instagram (@gatillo_dgo) este miércoles dirigido a sus detractores y a quienes dudan de su trabajo arbitral.

“Todos tienen opiniones. Algunos tienen ideas. Pocos cuentan con preparación. Y casi nadie posee el conocimiento real para respaldarlo todo. Porque sin conocimiento, SIMPLEMENTE eres una persona con una OPINIÓN”, escribió Fernando Ortiz.

Ante ello, ‘Gato’ Ortiz deshabilitó la opción de que los usuarios le pudieran dejar mensajes para evitar comentarios ofensivos o degradantes, pues la polémica se detonó desde el pasado fin de semana y varios días después, continúa.