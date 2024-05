Fernando Gago admite que Chivas debía "sufrir" y aplaude pase a Semifinales

El estratega argentino juzgó que el Guadalajara falló sobre todo en la zona de definición en el duelo celebrado en el Nemesio Diez, además de que no pudo finiquitar el encuentro cuando tuvo la chance de hacerlo, además de señalar que el Toluca, en cierto momento, "no tenía nada qué perder".

"La sensación es de felicidad, estamos donde queríamos estar, nos faltó ese último pase, premura por definir, luego en el 2T tuvimos situaciones para definir, no lo pudimos hacer, el rival con el resultado en contra, con 10 hombres, no tiene nada qué perder, se tiene que sufrir, se sufrió, no pasa nada, por que tuviéramos superioridad y no lo aprovechamos, pero estoy contento con la clasificación".