Fechas y horarios de la Jornada 4 del Guard1anes 2021 de Liga MX

El Tigres vs. Necaxa se disputará el viernes a las 22:00 horas ET en el Estadio Universitario, partido que podrás disfrutar a través de las multiplataformas de TUDN .

Durante el sábado 30 de enero se disputarán tres juegos: el Chivas vs. FC Juárez a las 20:00 horas ET en el Estadio Akron, el Cruz Azul vs. Querétaro a las 22:00 horas ET en el Estadio Azteca y con trasmisión por TUDN, y el Xolos vs. Toluca a las 22:06 horas ET en el Estadio Caliente.