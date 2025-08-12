En el cierre de la Jornada 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el campeón Toluca se metió a la cancha del Olímpico Benito Juárez y se impuso 2-0 al FC Juárez para mantenerse en los primeros sitios de la competencia.

Desde lo primeros minutos del encuentro los campeones Diablos Rojos hicieron un juego ofensivo, sin embargo, ante el buen parado defensivo de Bravos, las oportunidades de hacer daño eran pocas y el gol parecía no llegar.

Sería hasta el minuto 34, cuando en un centro desde costado derecho de Juan Pablo Domínguez el balón parecía pasarse, sin embargo, con un buen cabezazo Robert Morales se la acomodó de manera perfecta al goleador Paulinho, para con un poco de dificultad y de media tijera pusiera el 1-0 para el Toluca.

El segundo de los Diablos Rojos llegaría a los 48 minutos, cuando en una mala salida de Juárez Nico Castro se metió al área por costado izquierdo, levantó el balón y del otro lado apareció totalmente solo Juan Pablo Domínguez para meter el cabezazo y mandar la de gajos al fondo.

El marcador no se movió más, con este 2-0 final el Toluca sumó su tercera victoria en el torneo para llegar a nueve puntos y meterse a la pelea por los primeros lugares; mientras que Juárez sigue sin sumar de a tres, suma dos puntos producto de dos empates y está en penúltimo de la tabla de posiciones.