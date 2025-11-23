    Leones Negros

    Exjugador de los Leones Negros saca arma de fuego a medio partido

    José Inés "El Tepa" Lomelí entra a la cancha a mano armada en un encuentro de futbol donde todo terminó en una riña y arribo de la policía.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video ¡De locos! Exjugador de Leones Negros saca arma en partido

    Algunos exjugadores del futbol mexicano, una vez retirados, siguen dando de qué hablar, algunos por continuar sus carreras en otros ámbitos del futbol, pero otros por meterse en grandes problemas legales e incluso terminar detenidos.

    Dentro de ese sector de jugadores que han tenido altercados con la ley, ahora se unió José Inés "El Tepa" Lomelí, quien fuera jugador de los Leones Negros y que a su retiro, siguiera dedicándose al balompié mexicano pero en las categorías amateurs.

    PUBLICIDAD

    Precisamente durante un encuentro de estas categorías, entre Atlante y Potros de la liga de El Salto, todo se salió de control en lo que comenzó como una riña entre jugadores, pero terminó en pánico cuando el exjugador de la UdeG sacó un arma de fuego.

    A través de un video que se hizo viral, se muestra que en medio de la batalla que se suscitó en la cancha, "El Tepa" Lomelí, tesorero del Atlante, le entrega un arma de fuego a otra persona, quien ingresa al terreno de juego con poco control de la misma.

    Extraoficialmente se informó de una persona lesionada, por lo que tant o José Inés "El Tepa" Lomelí, como la persona que recibió el arma, ya son buscados por las autoridades y posiblemente sean puestas a disposición del Ministerio Público de El Salto.

    Más sobre Liga MX

    2 min
    Kevin Álvarez deja atrás tema de Fátima Bosch y se concentra en América

    Kevin Álvarez deja atrás tema de Fátima Bosch y se concentra en América

    2 min
    Oliver Torres acepta que la Liga MX es desconocida en Europa

    Oliver Torres acepta que la Liga MX es desconocida en Europa

    1 min
    El FC Juárez comienza su búsqueda de técnico ante la salida de Martín Varini

    El FC Juárez comienza su búsqueda de técnico ante la salida de Martín Varini

    1 min
    Kevin Mier enfrenta demanda por adeudos y daños a propiedad en CDMX

    Kevin Mier enfrenta demanda por adeudos y daños a propiedad en CDMX

    1 min
    Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco, se convierte en auxiliar técnico en España

    Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco, se convierte en auxiliar técnico en España

    Relacionados:
    Leones Negros

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bajo un volcán
    La noche eterna del Baby'O
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX