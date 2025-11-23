Algunos exjugadores del futbol mexicano, una vez retirados, siguen dando de qué hablar, algunos por continuar sus carreras en otros ámbitos del futbol, pero otros por meterse en grandes problemas legales e incluso terminar detenidos.

Dentro de ese sector de jugadores que han tenido altercados con la ley, ahora se unió José Inés "El Tepa" Lomelí, quien fuera jugador de los Leones Negros y que a su retiro, siguiera dedicándose al balompié mexicano pero en las categorías amateurs.

Precisamente durante un encuentro de estas categorías, entre Atlante y Potros de la liga de El Salto, todo se salió de control en lo que comenzó como una riña entre jugadores, pero terminó en pánico cuando el exjugador de la UdeG sacó un arma de fuego.

A través de un video que se hizo viral, se muestra que en medio de la batalla que se suscitó en la cancha, "El Tepa" Lomelí, tesorero del Atlante, le entrega un arma de fuego a otra persona, quien ingresa al terreno de juego con poco control de la misma.