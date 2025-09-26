El exfutbolista de Cruz Azul, Melvin Brown, reaviva la controversia que se suscitó en el Clausura 2003, cuando en un partido ante los Jaguares vio como el árbitro central, Felipe Ramos Rizo, recibió un cheque para amañar el partido. Al final la Máquina perdió 1-0, situación que el jugador no entiende ya que venían de ganar en Copa Libertadores ante River Plate y Boca Juniors.

En entrevista en el programa, Los Secretos del Vestidor, Melvin Brown, recordó quedarse incrédulo ante las decisiones tomadas por el central aquella tarde en Chiapas. “Después te enteras de que nos robaron arreglaron el partido. Hay cheques para un árbitro que hace tiempo colaboraba en una televisora”, puntualiza el exjugador.

El compromiso ante Jaguares dejó una tarde amarga en la afición celeste en el Clausura 2003, por la sorpresiva derrota de Cruz Azul con decisiones polémicas que beneficiaron al cuadro local.

La incredulidad y desilusión generadas por el resultado en contra llevaron a cuestionar la transparencia y rectitud del arbitraje mexicano. Las declaraciones de Brown en la entrevista abren un capítulo oscuro con los hombres de negro, ya que el futbolista asegura haber visto el pago con cheques a los hombres que imparten justicia en aquel partido.