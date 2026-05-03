Liga MX América suma más bajas, Borja y Cáceres se perderían Liguilla André Jardine segura que Cristian Borja presenta lesión en rodilla y Sebastián Cáceres tiene fractura en el rostro, por lo que estarían descartados.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡Primer capítulo América vs. Pumas le cobra ‘factura’ a las Águilas

El América sigue con bajas, no solo las que se integraron a la concentración de la Selección Mexicana. Ahora Cristian Borja y Sebastián Cáceres se suman a la lista de lesionados de las Águilas.

Así lo informó el técnico André Jardine al finalizar el partido ante Pumas, que en el caso de Borja la lesión se produjo en la rodilla. “Se habla de colateral medial y es algo por lo que va a estar fuera de tres a cuatro semanas y me imagino que se pierde la Liguilla”.

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Las malas noticias no terminaron ahí, ya que Sebastián Cáceres presentó unas fracturas en el rostro, dependiendo de la región podría jugar con una protección, mañana se conocerá a profundidad, tras unos estudios.

A través de sus redes sociales el club de Coapa confirmó la gravedad de la lesión de Cristian Borja, quien sufrió lesión de ligamento colateral medial en la rodilla derecha y el tiempo de recuperación dependerá de su evolución.

PARTE MEDICO



El Club América informa que nuestro jugador, Cristian Borja sufrió una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. pic.twitter.com/kS8VKmGX4a — Club América (@ClubAmerica) May 4, 2026

Una buena para las Águilas

La buena noticia que recibió América fue el caso de Brian Rodríguez, quien no jugó en el partido de esta noche por una molestia en el gemelo. Jardine aseguró que no se quiso arriesgar al uruguayo, por lo que prefirió darle descanso y tenerlo listo para la vuelta.

“Nuestra expectativa es que en la semana pueda entrenar al parejo y seguramente estará listo para el encuentro de vuelta, del próximo domingo”, concluyó Jardine.