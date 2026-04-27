    Liga MX

    Eligen a los 18 futbolistas que serán parte del Salón de la Fama del Futbol

    La Clase 2026 tiene a sus 18 figuras elegidas que serán investidos a finales de año en Pachuca.

    Por:Antonio Quiroga
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    Este lunes 27 de abril se votaron a las 18 leyendas que serán investidos y formarán parte del Salón de la Fama del Futbol Internacional como parte de la Generación 2026.

    La fecha para que se hagan inmortales será el próximo 10 de noviembre en Pachuca, México, sede de este recinto que ha recibido a cientos de futbolistas a lo largo de la última década.

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    Los nombres de los votados para el Salón de la Fama 2026

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    La votación tuvo a personalidades como Decio De María, recién homenajeado por la FMF, así como Enrique Bonilla, Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga MX Femenil; y Mikel Arriola, Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Futbol y Liga MX.

    Participaron alrededor de 150 periodistas internacionales de Europa, Asia, África, así como Norte, Centro y Sudamérica.

    Futbol mexicano


    Son cuatro jugadores extranjeros los que serán investidos y dos mexicanos tras su paso por la Liga MX en la categoría varonil.

    Categoría Varonil: Oribe Peralta, Chaco Giménez, Antonio Mohamed, Humberto Suazo, Ramón Morales, Fabián Estay
    Categoría Decano: Gerónimo Brarbadillo e Ignacio Flores
    Categoría Femenil: Mónica Vergara.

    Futbol internacional


    Salvo Davor Suker, todos los elegidos de la categoría varonil fueron campeones del mundo, con la especificación de Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

    Categoría Varonil: Thierry Henry, Miroslav Klose, Alessandro del Piero, Fernando Torres, Bebeto, Davor Suker
    Categoría Decano: Sócrates y Teófilo Cubillas
    Categoría Femenil: Homare Sawa.

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