Liga MX Este es el criterio de desempate en los Cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX Pumas, Chivas, Cruz Azul y Pachuca tienen la ventaja en caso de igualar el marcador global.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Criterio de desempate en los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX

Los partidos de vuelta en la fase de Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX se pondrán en marcha este sábado 9 y domingo 10 de mayo, donde conoceremos a los cuatro equipos se seguirán en la lucha por el título.

Chivas llega con el marcador en contra tras el juego de ida en el Volcán, la pizarra terminó con triunfo de 3-1 a favor de Tigres.

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Por su parte, Cruz Azl tiene ventaja de 3-2 luego del juego en casa de Atlas, duelo que se disputó en el Estadio Jalisco.

Uno de los frentes que más tiene la atención es el de Pumas vs. América, el cual terminó con un 3-3 en la ida, juego de mucha intensidad y polémica.

Finalmente, Pachuca se metió en la casa de los Diablos Rojos de Toluca y los derrotó por la mínima diferencia.

¿Cuál es el criterio de desempate en caso de igualar en el marcador global?

En la Liga MX quedó eliminada la opción de goles de visitante, por lo que, si en el marcador global quedan igualados, pasará el equipo que terminó mejor clasificado en la tabla de posiciones al finalizar la fase regular.

En este sentido, Pumas, Chivas, Cruz Azul y Pachuca tienen ventaja por quedar entre los primeros cuatro lugares de la clasificación, si los otros cuatro equipos quieren avanzar a semifinales, tendrán que ganar la serie completa.