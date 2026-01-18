Liga MX André Jardine deja fuerte mensaje tras nueva polémica arbitral con América El timonel brasileño no oculta molestia y anticipa que Henry Martín está muy cerca de regresar con las Águilas.

Video André Jardine polémico con el arbitraje tras juego en Pachuca

André Jardine, director técnico del Club América, se refirió a la polémica arbitral surgida en el partido entre las Águilas y Pachuca de la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Después del encuentro, el timonel brasileño no quiso elevar su crítica, pero dejó en claro que se debe hacer algo para elevar el nivel arbitral, todo después de que Luis Enrique Santander no marcara penal en acción de Bauermann sobre Brian Rodríguez.

"Voy a ser breve en el tema, lamentamos otra vez un error importante, apoyar por que el nivel arbitral mejore, no queremos ser beneficiados, en este inicio que no es bueno en puntos la expulsión de Ramón nos duele, tan temprano en el juego que complica mucho. Tal vez alguien del club arriba de mí se manifieste, hay veces a escuchar a nuestros jefes", refirió Jardine.

ANDRÉ JARDINE SEÑALA QUE HENRY MARTÍN ESTÁ CERCA DE REGRESAR CON AMÉRICA



América tiene en espera a avarios elementos lesionados y, al respecto, André Jardine dejó en claro que algunos elementos están guardados solamente por precaución.

El estratega azulcrema explicó la ausencai de Rodrigo Aguirre, quien sintió molestias, además de que anticipó que Henry Martín está cerca de regresar y confía que para loa Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX podrá contar por fin con plantel completo, incluyendo a Alejandro Zendejas.

"La verdad, el club por el calendario que viene por el parón, estamos siendo prudentes, lo de Sánchez no es lesión muscular, a veces una molestia y ya estamos siendo prudentes. Henry está cerca de hacer los esfuerzos, Zendejas sí fue una pequeña lesión en pretemporada.

"Si fuera una Final, hoy estaría Aguirre, pero solo molestias, los estamos preservando y queremos estar completos para la Jornada 4 porque viene un montón de partidos que debemos estar con plantel completo, da la sensación que a partir de la J-4, contar con todos será importante para el cúmulo de partidos, en este parón vamos a nivelar a todo el grupo y contar con todos", agregó.

Cabe recordar que la Liga MX parará por una semana debido a la disputa de partidos amistosos de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia.