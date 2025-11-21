    Liga MX

    La 'escapada' que Sergio Ramos dio rumbo a la Liguilla

    El defensa de los Rayados sorprende al ser visto en este lugar días antes de enfrentar al América.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¿Y la Liguilla? Así captaron a Sergio Ramos con su esposa en 'escapada'

    Sergio Ramos, jugador de los Rayados de Monterrey, fue visto en compañía de su esposa Pilar Rubio en una 'escapada' antes del inicio de su participación en la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

    El defensa de los Rayados fue visto en las Grutas de García, uno de los atractivos turísticos más importantes de los alrededores de Monterrey.

    Los momentos fueron posteados por el propio Sergio Ramos en su cuenta oficial de Instagram y fueron acompañados por un breve mensaje: "México mágico".

    De esta forma, Sergio Ramos aprovechó la pequeña pausa en el Torneo Apertura 2025 dado a los equipos que clasificaron de forma directa a los Cuartos de Final de la Liga MX.

    Monterrey se prepara ya para enfrentarse nada menos que al Club América en una atractiva serie en busca de un boleto a las Semifinales de la Liga MX.

