Liga MX ¿Erik Lira jugó su último partido con Cruz Azul? El mediocampista también aprovechó para mandarle un mensaje a Larcamón tras ser el 'campeón' anual.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Erik Lira dedica triunfo y año de Cruz Azul a Nicolás Larcamón

Después de que se diera a conocer que Erik Lira tendría ofertas del futbol europeo, el mediocampista de Cruz Azul señaló que esta trabajando en eso para poder cumplir ese sueño de jugar en el Viejo Continente.

De igual forma, Lira le agradeció a la afición el apoyo que ha tenido y aseguró que siempre llevara a Cruz Azul en su corazón.

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“ Estoy trabajando para eso, si bien son rumores, quiero hacerlo realidad. Primero necesitaba ganar este partido y después quiero estar en la lista, y estoy seguro de que México hará historia y estoy seguro de que no solamente yo, l os que están adentro daremos un salto importante y los que estamos acá vamos a levantar la mano para que seamos más en Europa”

"Agradecerle (a la afición) … tengo muchos sentimientos encontrados… dos años consecutivos siendo el mejor equipo, es mucho esfuerzo, no solamente es de los jugadores, es del cuerpo técnico, del staff y de toda la gente de la Noria, y agradecerles. Cruz Azul siempre estará en mi corazón”, indicó Lira.

Asimismo, Erik Lira señaló que es satisfactorio que Cruz Azul vuelva a ser el mejor equipo del año y reconoció el trabajo de Nicolás Larcamón.

“Sabíamos que nos jugábamos mucho, por segundo año consecutivo siendo el mejor equipo de la temporada, si bien no hay un trofeo, pero es bastante satisfactorio”