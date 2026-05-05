Liguilla Liga MX: Canales y dónde ver los Cuartos de Final en México y Estados Unidos
Los partidos de Vuelta se disputarán este fin de semana y acá te decimos dónde poder verlos.
Video ¡Anótalos! Horarios y fechas de Cuartos de Final del Clausura 2026
Los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 tendrán sus partidos de Vuelta para conocer a los cuatro clubes que pasen a las Semifinales de la Liga MX.
Acá puedes encontrar la información de dónde ver, a qué hora y en qué canales puedes seguir este partido del futbol mexicano EN VIVO.
CUARTOS DE FINAL DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX
Cruz Azul vs. Atlas, Pachuca vs. Toluca y Pumas vs. América definen esta semana el pase a la siguiente ronda y te dejamos la programación.
Cruz Azul vs. Atlas
- FECHA: Sábado 9 de mayo.
- HORARIO: 21:15 horas CT de México y 23:15 horas ET, 22:15 horas CT y 20:15 horas PT en Estados Unidos.
- DÓNDE VER: Canal 5, TUDN y Disponible en ViX en México; para Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX.
Pachuca vs. Toluca
- FECHA: Domingo 10 de mayo.
- HORARIO: 19:00 horas ET, 18:00 horas CT y 16:00 horas PT en Estados Unidos.
- DÓNDE VER: TUDN, tudn.com y app de TUDN para la Unión Americana.
Pumas vs. América
- FECHA: Domingo 10 de mayo
- HORARIO: 19:15 horas CT de México y 21:15 horas ET, 20:15 horas CT y 18:15 horas PT en Estados Unidos.
- DÓNDE VER: Canal 5, TUDN y Disponible en ViX en México; para Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX.
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