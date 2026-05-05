Liga MX Liguilla Liga MX: Canales y dónde ver los Cuartos de Final en México y Estados Unidos Los partidos de Vuelta se disputarán este fin de semana y acá te decimos dónde poder verlos.

Video ¡Anótalos! Horarios y fechas de Cuartos de Final del Clausura 2026

Los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 tendrán sus partidos de Vuelta para conocer a los cuatro clubes que pasen a las Semifinales de la Liga MX.

Acá puedes encontrar la información de dónde ver, a qué hora y en qué canales puedes seguir este partido del futbol mexicano EN VIVO.

PUBLICIDAD

CUARTOS DE FINAL DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX



Cruz Azul vs. Atlas, Pachuca vs. Toluca y Pumas vs. América definen esta semana el pase a la siguiente ronda y te dejamos la programación.

Cruz Azul vs. Atlas

FECHA : Sábado 9 de mayo.

: Sábado 9 de mayo. HORARIO : 21:15 horas CT de México y 23:15 horas ET, 22:15 horas CT y 20:15 horas PT en Estados Unidos.

: 21:15 horas CT de México y 23:15 horas ET, 22:15 horas CT y 20:15 horas PT en Estados Unidos. DÓNDE VER: Canal 5, TUDN y Disponible en ViX en México; para Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX.

Pachuca vs. Toluca

FECHA : Domingo 10 de mayo.

: Domingo 10 de mayo. HORARIO : 19:00 horas ET, 18:00 horas CT y 16:00 horas PT en Estados Unidos.

: 19:00 horas ET, 18:00 horas CT y 16:00 horas PT en Estados Unidos. DÓNDE VER: TUDN, tudn.com y app de TUDN para la Unión Americana.

Pumas vs. América