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    Liguilla Liga MX: Canales y dónde ver los Cuartos de Final en México y Estados Unidos

    Los partidos de Vuelta se disputarán este fin de semana y acá te decimos dónde poder verlos.

    Por:Redacción
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    Video ¡Anótalos! Horarios y fechas de Cuartos de Final del Clausura 2026

    Los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 tendrán sus partidos de Vuelta para conocer a los cuatro clubes que pasen a las Semifinales de la Liga MX.

    Acá puedes encontrar la información de dónde ver, a qué hora y en qué canales puedes seguir este partido del futbol mexicano EN VIVO.

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    CUARTOS DE FINAL DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX


    Cruz Azul vs. Atlas, Pachuca vs. Toluca y Pumas vs. América definen esta semana el pase a la siguiente ronda y te dejamos la programación.

    Cruz Azul vs. Atlas

    • FECHA: Sábado 9 de mayo.
    • HORARIO: 21:15 horas CT de México y 23:15 horas ET, 22:15 horas CT y 20:15 horas PT en Estados Unidos.
    • DÓNDE VER: Canal 5, TUDN y Disponible en ViX en México; para Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX.

    Pachuca vs. Toluca

    • FECHA: Domingo 10 de mayo.
    • HORARIO: 19:00 horas ET, 18:00 horas CT y 16:00 horas PT en Estados Unidos.
    • DÓNDE VER: TUDN, tudn.com y app de TUDN para la Unión Americana.

    Pumas vs. América

    • FECHA: Domingo 10 de mayo
    • HORARIO: 19:15 horas CT de México y 21:15 horas ET, 20:15 horas CT y 18:15 horas PT en Estados Unidos.
    • DÓNDE VER: Canal 5, TUDN y Disponible en ViX en México; para Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX.
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