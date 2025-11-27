    Liga MX

    Sergio Ramos se irá del Monterrey, según afirman en España

    El legendario defensor de la 'Pandlla' estaba en pláticas para extender su estancia con la escuadra norteña; esto se sabe.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¿Intimida al América? El mensaje de Sergio Ramos después de vencer a las Águilas

    Sergio Ramos, defensa de los Rayados de Monterrey, habría tomado la decisión de irse del conjunto de la 'Pandilla' y no extender más su estancia dentro de la Liga MX, esto en información surgida desde España.

    Acorde con Juanfe Sanz de El Chiringuito en España, Sergio Ramos tomó la decisión de salir de los Rayados de Monterrey, todo cuando el conjunto norteño se encuentra en disputa de la Liguilla en los Cuartos de Final ante América.

    En concordancia con la referida información, la ciudad y la afición han enamorado a Sergio Ramos, a pesar de que su decisión es no quedarse en la Liga MX.

    Sanz asegura que si bien Sergio Ramos habría tomado la decisión de irse de México, buscaría continuar su carrera, por lo que la decisión de retirarse está también descartada.

    Hace unos días, la directiva de Monterrey, en palabras del 'Tato' Noriega, reveló que la renovación de contrato de Sergio Ramos estaba en marcha y que más detalles saldrían muy posiblemente después de que terminara la participación del Monterrey en el presente Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

    Monterrey visita al América en la vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX este sábado.

