Liga MX ¿Pumas manda el mensaje correcto a la afición al protestar alineación indebida de América? La mesa de Tercer Grado Deportivo debatió sobre la posición que tomó la UNAM ante los hechos en el Banorte.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video ¿Pumas hizo bien o se vio desesperado al protestar alineación indebida?

El América 3-3 Pumas de la ida de Cuartos de Final desató la polémica con el supuesto error al momento de realizar los cambios, algo que Pumas estuvo dispuesto a ‘pelear en la mesa’.

El caso ya se resolvió a favor de las Águilas, pero hubo debate sobre esto en la mesa de Tercer Grado Deportivo, donde hubo sorpresa sobre la postura de Club Universidad, como afirmó David Faitelson.

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“A mí Pumas me agradó mucho el sábado, me agradó mucho en el torneo regular y me decepcionó hoy porque ha puesto ante la Comisión de disciplina una protesta con una alineación indebida del América. El central del América que tiene un golpe de cabeza muy duro y el médico lo está revisando, Cáceres es un defensa central, deciden dejar a Vázquez y después el chico uruguayo lateral izquierdo, Espinosa entra por otro jugador”.

“Pero a lo que voy, es que no puedes mandar el mensaje como institución siendo Pumas, de que yo quiero ganar la eliminatoria en la mesa, no la tienes que mandar así, tienes que decir, a ver, señores, punto. Fue un gran partido de futbol, ganábamos tres por uno, teníamos para aniquilar al América, no lo hicimos, nos empataron con dos penaltis que tenían todos los elementos para ser marcados, pero ¿de qué te sirve el reclamar? ¿Qué mensaje mandas a tu afición diciendo, quiero ganar la eliminatoria en la mesa?”.

Roberto Gómez Junco, por su parte calificó como ridículo en dado caso de que hubiera procedido el reclamo, aunque dejó claro que el reglamento hubiera aplicado con el dedo en el renglón.

“ Me parece lamentable la protesta y sería ridículo que procediera, sería ridículo, sí. Va a entrar Espinosa por Vázquez. Espinoza sí entra a la cancha Vázquez apenas sale, sale unos centímetros de la cancha y un ayudante ahí del cuerpo técnico lo empuja cuando ven que Cáceres no está bien. No alcanza a ser registrado el cambio por Vázquez. El cambio en la cédula arbitral queda registrado, Espinosa por Cáceres. Es un cambio finalmente avalado por el cuarto árbitro, por el asistente, por el cuerpo arbitral”.

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“Pero aún si no hubiera sucedido así, estaríamos hablando de una minucia. Y sí, puede ser, vamos a decir, aplicando el reglamento a rajatabla, puede ser reglamentaria la protesta de Pumas, pero sí me parece a mí también antideportiva. Y menos comprensible en el caso de un equipo que se ha ganado el lugar en el que está en la cancha, vente a América, nos vemos en CU”.