Liga MX La Liga MX da a conocer los nombres de los árbitros para los cuartos de final de vuelta Los encuentros serán de alto calibre para los silbantes en turno, pero los cuatro tienen un amplía trayectoria.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Designaciones arbitrales para los cuartos de final de vuelta del Clausura 2026

El próximo fin de semana se cerrarán los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX con los encuentros de vuelta en los cuatro distintos escenarios.

Los encuentros de Chivas vs. Tigres y Cruz Azul vs. Atlas se disputarán el próximo sábado, mientras que el domingo se jugarán los partidos entre Pachuca y Toluca, además del Pumas vs. América.

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Para estos encuentros, la Liga MX dio a conocer las designaciones arbitrales, irán los mejores silbantes del Futbol Mexicano, dos de ellos serán jueces en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El ojo de cada persona estará al pendiente de lo que suceda en estos juegos, sobre todo para que no pase algo polémico como la supuesta alineación indebida que se dio en el juego de ida.

Designaciones arbitrales para la vuelta de Cuartos de Final del Clausura 2026

Chivas vs. Tigres, estadio Akron

Árbitro Central: Marco Antonio Ortíz Nava

Árbitro Asistente 1: Michel Alejandro Morales Morales

Árbitro Asistente 2: Christian Kiabek Espinosa Zavala

Cuarto Árbitro: Jorge Abraham Camacho Peregrina

Árbitro VAR: Diana Stephanía Pérez Borja

Árbitro VAR Asistente: Óscar Macías Romo

Cruz Azul vs. Atlas, estadio Banorte

Árbitro Central: Katia Itzel García Mendoza

Árbitro Asistente 1: Sandra Eizabeth Ramírez Alemán

Árbitro Asistente 2: Edgar Magdaleno Castrejón

Cuarto Árbitro: Karen Hernández Andrade

Árbitro VAR: Guillermo Pacheco Larios

Árbitro VAR Asistente: Michel Caballero Galicia

Pachuca vs. Toluca, estadio Hidalgo

Árbitro Central: Adonai Escobedo González

Árbitro Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos

Árbitro Asistente 2: Jair De Jesús Sosa García

Cuarto Árbitro: Óscar Mejía García

Árbitro VAR: Salvador Pérez Villalobos

Árbitro VAR Asistente: Jesús Aarón Gómez Ruíz

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Pumas vs. América, Olímpico Universitario