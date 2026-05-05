La Liga MX da a conocer los nombres de los árbitros para los cuartos de final de vuelta
Los encuentros serán de alto calibre para los silbantes en turno, pero los cuatro tienen un amplía trayectoria.
El próximo fin de semana se cerrarán los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX con los encuentros de vuelta en los cuatro distintos escenarios.
Los encuentros de Chivas vs. Tigres y Cruz Azul vs. Atlas se disputarán el próximo sábado, mientras que el domingo se jugarán los partidos entre Pachuca y Toluca, además del Pumas vs. América.
Para estos encuentros, la Liga MX dio a conocer las designaciones arbitrales, irán los mejores silbantes del Futbol Mexicano, dos de ellos serán jueces en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El ojo de cada persona estará al pendiente de lo que suceda en estos juegos, sobre todo para que no pase algo polémico como la supuesta alineación indebida que se dio en el juego de ida.
Designaciones arbitrales para la vuelta de Cuartos de Final del Clausura 2026
Chivas vs. Tigres, estadio Akron
- Árbitro Central: Marco Antonio Ortíz Nava
- Árbitro Asistente 1: Michel Alejandro Morales Morales
- Árbitro Asistente 2: Christian Kiabek Espinosa Zavala
- Cuarto Árbitro: Jorge Abraham Camacho Peregrina
- Árbitro VAR: Diana Stephanía Pérez Borja
- Árbitro VAR Asistente: Óscar Macías Romo
Cruz Azul vs. Atlas, estadio Banorte
- Árbitro Central: Katia Itzel García Mendoza
- Árbitro Asistente 1: Sandra Eizabeth Ramírez Alemán
- Árbitro Asistente 2: Edgar Magdaleno Castrejón
- Cuarto Árbitro: Karen Hernández Andrade
- Árbitro VAR: Guillermo Pacheco Larios
- Árbitro VAR Asistente: Michel Caballero Galicia
Pachuca vs. Toluca, estadio Hidalgo
- Árbitro Central: Adonai Escobedo González
- Árbitro Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos
- Árbitro Asistente 2: Jair De Jesús Sosa García
- Cuarto Árbitro: Óscar Mejía García
- Árbitro VAR: Salvador Pérez Villalobos
- Árbitro VAR Asistente: Jesús Aarón Gómez Ruíz
Pumas vs. América, Olímpico Universitario
- Árbitro Central: César Arturo Ramos Palazuelos
- Árbitro Asistente 1: Alberto Morín Méndez
- Árbitro Asistente 2: Marco Antonio Bisguerra Mendiola
- Cuarto Árbitro: Vicente Jassiel Reynoso Arce
- Árbitro VAR: Erick Yair Miranda Galindo
- Árbitro VAR Asistente: Manuel Alfonso Martínez Sánchez