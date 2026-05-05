    Liga MX

    Chivas tiene marca negativa al perder la Ida de Cuartos de Final

    Tras perder el partido de Ida, Guadalajara ha estado 18 veces ante la enmienda de remontar.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Liguilla Liga MX: Chivas sufre para remontar en Cuartos de Final

    Chivas perdió 3-1 ante Tigres la Ida de Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX y deberá remontar para seguir en la pelea por el título del futbol mexicano.

    Hay una asignatura pendiente en lo histórico con el Guadalajara que pocas veces ha logrado algunas volteretas en el marcador como se espera este fin de semana en el Estadio Akron.

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    El historial de Chivas tras perder la Ida de Cuartos de Final

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    A lo largo de los años desde que se instauraron las Liguillas en eliminación directa, Chivas ha estado contra las cuerdas en 18 ocasiones, la primera vez en la temporada 1983-84 y la última en el Clausura 2023.

    En esas 18 eliminatorias, solo ha podido remontar en seis ocasiones y de esas seis veces, en cuatro lo logró gracias a la posición de la tabla y una más por la vía de los penales. En dos de esas fue una voltereta al perder por dos goles la Ida como en esta ocasión.

    El lado bueno de esas veces que logró remontar es que llegó a tres finales: Clausura 2004, Clausura 2017 y Clausura 2023.

    En cambio, de las 12 que no pudo remontar, en cinco ocasiones perdió por dos goles y no logró la épica como espera consguirlo ant Tigres este sábado.

    CHIVAS AVANZA


    Temporada 83-84: Chivas vs. Tecos - 1-0 y 1-0, global 1-1 (avanza en penales)
    Temporada 94-95: Chivas vs. Santos - 3-1 y 2-0, global 3-3 (avanza por posición en la tabla)
    Clausura 2004: Chivas vs. Atlante - 0-2 y 3-1, global 3-3 (avanza por posición en la tabla)
    Clausura 2006: Jaguares vs. Chivas - 2-3 y 4-2, global 6-5
    Clausura 2017: Chivas vs. Atlas - 0-1 y 1-0, global 1-1 (avanza por posición en la tabla)
    Clausura 2023: Chivas vs. Atlas - 1-0 y 1-0global 1-1 (avanza por posición en la tabla).

    CHIVAS ELIMINADO


    Temporada 84-85: América vs. Chivas - 2-0 y 0-1, global 3-0
    Temporada 87-88: Chivas vs. Morelia - 1-0 y 1-2, global 3-1
    Temporada 91-92: Chivas vs. Puebla - 3-1 y 2-1, global 4-3
    Invierno 1996: Chivas vs. Necaxa - 2-0 y 2-1, global 3-2
    Invierno 1997: América vs. Chivas - 1-3 y 1-0, global 4-1
    Verano 1999: Cruz Azul vs. Chivas - 1-2 y 2-2, global 4-3
    Apertura 2004: Atlas vs. Chivas - 0-1 y 3-3, global 4-3
    Clausura 2008: Chivas vs. Monterrey - 4-1 y 4-4, global 8-5
    Bicentenario 2010: Chivas vs. Morelia - 4-2 y 0-1, global 5-2
    Aperturea 2011: Chivas vs. Querétaro - 1-2 y 0-0, global 2-1
    Apertura 2012: Toluca vs. Chivas - 1-2 y 3-1, global 5-2
    Clausura 2022: Atlas vs. Chivas - 1-2 y 1-1, global 3-2.

    Video Lección de sencillez de Armando 'Hormiga’ González
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