    Liga MX

    Sergio Ramos responde en redes la burla que lanzó Toluca tras la semifinal

    El jugador de Monterrey le agradeció a Gerardo Arteaga sus palabras y dejó mensaje a los Diablos Rojos.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¡Imperdible! Sergio Ramos mantiene pelea en redes sociales con Toluca

    Toluca eliminó a Monterrey en la Semifinal del Apertura 2025 de la Liga MX por marcador global y defenderán su título ante los Tigres en la Gran Final.

    Tras el partido, las redes de los Diablos Rojos hicieron una publicación en sus redes sociales con una imagen de Sergio Ramos y lo acompañaron con un mensaje, “Silencio, que la pandilla ya está descansando”.

    Ante este post, Gerardo Arteaga, compañero del español en Rayados reaccionó y defendió a Ramos con un comentario que desató la polémica, “Tiene más historia él solo que el equipo y la ciudad”.

    Sergio Ramos contestó este par de acciones con un par de historias en su cuenta de Instagram en las que mantuvo la discusión en las redes.

    En uno puso, “Gracias querido Gerardo, pero los leones no perdemos el sueño por la opinión de las ovejas”, en el segundo escribió, “Nunca, Gerardo, nosotros a lo nuestro”, acompañado de una comparación entre el número de seguidores que tiene Toluca y los que tiene él.

    Sergio Ramos dejó ver que no seguirá en Rayados de Monterrey y en la Liga MX, tras el partido dijo que fue claro y que era su último partido en el futbol mexicano.

    Video ÚLTIMA HORA: Sergio Ramos revela EN VIVO que se va de Rayados

