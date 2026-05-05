Liga MX ‘Kun’ Agüero posa con la playera de Santos Laguna a lado del hijo de Matías Vuoso Lucca Vuosso, hijo de Matías Vuoso, regaló una playera del club de la Liga MX al argentino.

Video Por esto ‘Kun’ Agüero posa con la playera de Santos Laguna

Sergio ‘Kun’ Agüero se encuentra en el retiro debido a una arritmia cardíaca durante su etapa con FC Barcelona en diciembre de 2021, apenas a los 33 años de edad, pero no ha dejado de estar en la escena del futbol como invitado a eventos futbolísticos o con sus comentarios a través de redes sociales.

Tomó revuelo luego de su participación en la Kings League y no deja de ser un referente para futuras generaciones del futbol argentino. Una prueba de ello fue el obsequio que recibió y con el que posó, la playera de Santos Laguna de la Liga MX.

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Fue Lucca Vuoso, el delantero mexicano de 17 años de edad de Santos Laguna Sub-21 y Sub-19 del futbol mexicano y quien debutara en el máximo circuito en febrero pasado, quien obsequiara la camiseta de los Guerreros al también exseleccionado por Argentina.

En la cuenta personal de Lucca Vuoso, hijo del mítico delantero de Santos Laguna Matías Vuoso, subió la imagen sin texto alguno en Instagram. Fue su mamá, Marcela Ramos, esposa de Matías Vuoso, quien se encargó de difundir aún más la postal.

“Mi clonazo Lucca Joel Vuoso Ramos, le regala su palayera a su Repre Sergio el Kun Agüero”, publicó Marcela Ramos en su cuenta personal de la red social X junto a dos fotografías, una donde se ve el dorsal de su hijo con el número 254 y otra con la camiseta Albiverde al frente.

La mamá de Lucca Vuoso se dio a conocer sobre todo en noviembre pasado con algunos comentarios durante el Mundial Sub-17 en el que el jugador participó con la Selección Mexicana.