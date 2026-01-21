    Atlético de Madrid

    ¡Bomba mexicana! Atleti ficha a juvenil mexicano de la Liga MX

    El cuadro español se hizo del elemento del Atlético de San Luis que tiene apenas 16 años.

    Por:Antonio Quiroga
    Video La promesa del futbol mexicano que se va a Europa antes que Gilberto Mora

    Emiliano Muñoz, que brilló en fuerzas básicas del Atlético de San Luis, probará suerte con el equipo 'hermano', Atlético de Madrid a partir de este 2026.

    De acuerdo a reportes, el juvenil mexicano de apenas 16 años se integrará al Juvenil A del cuadro colchonero en España, para su adaptación al futbol europeo.

    LOS NÚMEROS DE EMILIANO MUÑOZ EN LIGA MX


    Si bien Emiliano Muñoz no debutó en la Liga MX, a nivel juvenil tuvo un paso goleador importante al tener 25 goles en 47 partidos.

    El mexicano, de tener buen rendimiento con el Juvenil A, podría dar el salto importante al primer equipo del Atlético de Madrid, aunque habrá que esperar que determina en su momento el entrenador Diego Simeone.

    Muñoz ya ha tenido actividad con la Selección Mexicana Sub-15 y es junto a Gilberto Mora, dos de las máximas promesas del futbol mexicano a futuro.

    Atlético de Madrid

