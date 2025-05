Alexis Vega se lleva los elogios de sus compañeros

En entrevista en Faitelson Sin Censura , el mediocampista uruguayo señaló que Vega aun no llega a su mejor nivel y espera que le vaya bien con la Selección Mexicana.

"Así es, dentro y fuera de la cancha (es un líder)… él es del club, salió de acá, se fue, no pudo, volvió. Es increíble y para mi no tiene techo, si él quiere no tiene techo. Ojalá que pueda ser un gran aporte a la selección que sin duda él tiene todo", indicó Méndez.