    Pumas UNAM

    Pumas vs. San Diego FC | EN VIVO: Goles, resumen, resultado de Concacaf Champions Cup 2026

    El cuadro mexicano recibe en CU a los de la MLS en el juego de vuelta de la primera ronda del torneo de Concacaf.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡En vivo! Pumas vs San Diego partido de vuelta de la Concacaf Champions Cup Aquí

    Los Pumas buscarán en el estadio Olímpico Universitario una remontada histórica en la Concacaf Champions Cup cuando se enfrenten a San Diego FC en el partido de vuelta de la primera ronda del torneo de la región.

    PUBLICIDAD

    En el partido de ida el cuadro Universitario s ufrió una escandalosa goleada por 4-1 por parte de los de la MLS y en casa intentará sacar el triunfo por tres goles, pero siempre cuidando su marco ya que los goles de visitante cuentan 'doble.

    Los dirigidos por Efraín Juárez ya saben ganar por diferencia de tres goles en este 2026 luego de que en el torneo local golearan a Santos Laguna en Ciudad Universitaria.

    Más sobre Concacaf Champions Cup

    "No es algo como muy grave", en Rayados no ven crisis, pero entienden molestia
    1:53

    "No es algo como muy grave", en Rayados no ven crisis, pero entienden molestia

    Concacaf Champions Cup
    Horario y dónde ver el partido Tigres vs. Forge de la Concachampions 2026
    1 mins

    Horario y dónde ver el partido Tigres vs. Forge de la Concachampions 2026

    Concacaf Champions Cup
    Así puedes ver los partidos de Vuelta de equipos de Liga MX en Concachampions 2026
    1:21

    Así puedes ver los partidos de Vuelta de equipos de Liga MX en Concachampions 2026

    Concacaf Champions Cup
    Larcamón tras goleada de Cruz Azul: "Nos faltó más contundencia"
    1 mins

    Larcamón tras goleada de Cruz Azul: "Nos faltó más contundencia"

    Concacaf Champions Cup
    Toro Fernández sale lastimado en Concacaf Champions Cup: ¿qué hará Cruz Azul?
    1 mins

    Toro Fernández sale lastimado en Concacaf Champions Cup: ¿qué hará Cruz Azul?

    Concacaf Champions Cup
    Cruz Azul golea, pero el 'Toro' Fernández prende las alarmas
    1 mins

    Cruz Azul golea, pero el 'Toro' Fernández prende las alarmas

    Concacaf Champions Cup
    ¡Golazo de Tecatito Corona! Tiro imposible para el arquero chapín
    1:17

    ¡Golazo de Tecatito Corona! Tiro imposible para el arquero chapín

    Concacaf Champions Cup
    Xelajú vs. Monterrey EN VIVO: Goles, resultado y resumen del partido de Concachampions
    1 mins

    Xelajú vs. Monterrey EN VIVO: Goles, resultado y resumen del partido de Concachampions

    Concacaf Champions Cup
    Efraín Juárez cree que Pumas hizo un partido casi perfecto ante San Diego
    1 mins

    Efraín Juárez cree que Pumas hizo un partido casi perfecto ante San Diego

    Concacaf Champions Cup
    Horario y dónde ver el Xelajú vs. Monterrey de la Concacaf Champions Cup
    1 mins

    Horario y dónde ver el Xelajú vs. Monterrey de la Concacaf Champions Cup

    Concacaf Champions Cup

    SIGUE AQUÍ LAS INCIDENCIAS DEL PARTIDO ENTRE PUMAS Y SAN DIEGO FC

    PUMAS TOCA LA PUERTA DE SAN DIEGO FC

    Uriel Antuna sacó fogonazo qye el arquero rival detuvo para evitar el primer gol a los 12 minutos.

    Video ¡Enorme Sisniega! El arquero le ganó el mano a mano a Juninho

    EL POSTE SALVA A PUMAS

    Al minuto 13, Amahl Pellegrino no tuvo suerte luego de un error de los universitarios que casi le cuesta el gol.

    Video ¡El poste salva a Pumas! Pellegrino estrelló su remate en el poste

    OTRA VEZ EL POSTE LE QUITA EL GOL A SAN DIEGO F

    C

    Nuevamente el poste le quita el gol a Pellegrino para el 0-1 a los 36 minutos.

    Relacionados:
    Pumas UNAM

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Tráiler: Bodas S.A.
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX