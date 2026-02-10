Pumas vs. San Diego FC | EN VIVO: Goles, resumen, resultado de Concacaf Champions Cup 2026
El cuadro mexicano recibe en CU a los de la MLS en el juego de vuelta de la primera ronda del torneo de Concacaf.
Los Pumas buscarán en el estadio Olímpico Universitario una remontada histórica en la Concacaf Champions Cup cuando se enfrenten a San Diego FC en el partido de vuelta de la primera ronda del torneo de la región.
En el partido de ida el cuadro Universitario s ufrió una escandalosa goleada por 4-1 por parte de los de la MLS y en casa intentará sacar el triunfo por tres goles, pero siempre cuidando su marco ya que los goles de visitante cuentan 'doble.
Los dirigidos por Efraín Juárez ya saben ganar por diferencia de tres goles en este 2026 luego de que en el torneo local golearan a Santos Laguna en Ciudad Universitaria.
SIGUE AQUÍ LAS INCIDENCIAS DEL PARTIDO ENTRE PUMAS Y SAN DIEGO FC
PUMAS TOCA LA PUERTA DE SAN DIEGO FC
Uriel Antuna sacó fogonazo qye el arquero rival detuvo para evitar el primer gol a los 12 minutos.
EL POSTE SALVA A PUMAS
Al minuto 13, Amahl Pellegrino no tuvo suerte luego de un error de los universitarios que casi le cuesta el gol.
OTRA VEZ EL POSTE LE QUITA EL GOL A SAN DIEGO F
C
Nuevamente el poste le quita el gol a Pellegrino para el 0-1 a los 36 minutos.