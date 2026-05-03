    Liga MX

    Efraín Juárez no se despide de André Jardine tras el América vs. Pumas

    El técnico de los Pumas sale apresurado tras el partido y no se despide del estratega de las Águilas.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video ¿Grosería de Efra a Jardine? La imagen al silbatazo final del América vs. Pumas

    El partido de Ida de los Cuartos de Final de la Liga MX entre América y Pumas terminó vibrante en todos los términos y con un 3-3 en el marcador que lo marcó como el mejor de esta fase del Torneo Clausura 2026, situación que al parecer se trasladó a las bancas.

    Para muchos fueron polémicos los penales con los que las Águilas lograron el empate ante los Universitarios, pero para otros fue el alma competitiva de un equipo que sabe jugar Liguillas y que además nunca se le debe dar por muerto.

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    Pero para Efraín Juárez, técnico de los Pumas, todo eso parece pasar a segundo término, puesto que al término del encuentro, cuando el estratega del América se disponía a despedirse de él, simplemente agarró por otro rumbo y no se despidió.

    La explosividad del técnico auriazul es de todos conocida, pero también su forma de pensar de nunca culpar al arbitraje de los resultados de su equipo, por lo que probablemente simplemente se trató de un coraje al verse empatada tras ir ganando por dos goles.

    Respecto a esto, el técnico de las Águilas, en conferencia de prensa posterior al encuentro, no le tomó mucha importancia al asegurar que "Él no vio, hay entrenadores que no saludan al final del partido, pero no pasa nada".

    Pumas recibirá al América en el Estadio de Ciudad Universitaria el próximo domingo 10 de mayo, en partido de Vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX, donde los auriazules obtendrán su pase a las Semifinales ganando o empatando por cualquier marcador; mientras que las Águilas están obligados a la victoria para acceder a la antesala de la Final.

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