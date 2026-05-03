Liga MX Efraín Juárez tras el empate ante América: "Solo hubo un equipo en el estadio" El director técnico de los Pumas consideró que fueron los mejores en el campo y se dijo satisfecho por no haber recurrido a echarse atrás con la ventaja.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Las palabras de Efraín Juárez que retumban en todo el americanismo

El director técnico de los Pumas, Efraín Juárez, lanzó una fuerte crítica al América tras el empate 3-3 en la ida de los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026, pues consideró que fue su equipo el que más propuso.

"Yo puedo venir aquí a hablar y decirte que todo es un espectáculo y que todo está bien. Cuando evalúe el partido, yo no sé qué puedan pensar del otro lado, lo que puedo decir es que solo hubo un equipo en el estadio, se llamó Pumas”, afirmó el estratega auriazul.

PUBLICIDAD

EFRAÍN JUÁREZ CREE QUE FUERON MEJORES QUE AMÉRICA

El estratega auriazul agregó que fueron el equipo que mejor jugó pese a que fueron visitantes por lo que en ese sentido se mostró satisfecho, pues consideró que no decidieron jugar atrás.

“Fuimos los que más metimos, los que más corrimos, los que más jugamos, de visita en un estadio imponente. Podrán decir mil cosas, pero en la evaluación veas los 99 minutos no puedes engañar y mentir, la realidad es que adentro estamos en paz.