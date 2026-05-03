    Liga MX

    Efraín Juárez tras el empate ante América: "Solo hubo un equipo en el estadio"

    El director técnico de los Pumas consideró que fueron los mejores en el campo y se dijo satisfecho por no haber recurrido a echarse atrás con la ventaja.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
    add
    Síguenos en Google
    Video Las palabras de Efraín Juárez que retumban en todo el americanismo

    El director técnico de los Pumas, Efraín Juárez, lanzó una fuerte crítica al América tras el empate 3-3 en la ida de los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026, pues consideró que fue su equipo el que más propuso.

    "Yo puedo venir aquí a hablar y decirte que todo es un espectáculo y que todo está bien. Cuando evalúe el partido, yo no sé qué puedan pensar del otro lado, lo que puedo decir es que solo hubo un equipo en el estadio, se llamó Pumas”, afirmó el estratega auriazul.

    PUBLICIDAD

    EFRAÍN JUÁREZ CREE QUE FUERON MEJORES QUE AMÉRICA

    El estratega auriazul agregó que fueron el equipo que mejor jugó pese a que fueron visitantes por lo que en ese sentido se mostró satisfecho, pues consideró que no decidieron jugar atrás.

    “Fuimos los que más metimos, los que más corrimos, los que más jugamos, de visita en un estadio imponente. Podrán decir mil cosas, pero en la evaluación veas los 99 minutos no puedes engañar y mentir, la realidad es que adentro estamos en paz.

    "Pudimos ser ratoneros, esperar, pero no esto es lo que me representa, lo que representa a la gente”, agregó Efraín Juárez después del partido en el que terminaron por empatar.

    Relacionados:
    Liga MXPumas UNAMEfraín Juárez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Tan cerca de ti, nace el amor
    Gratis
    Los encantos del sinvergüenza
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Socias por accidente
    Riquísimos por cierto
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX