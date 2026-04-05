Chivas vs. Pumas EN VIVO: Sigue el partido de la Jornada 13 de la Liga MX
La Jornada 13 del Torneo Clausura 2026 cierra con este gran duelo en el Estadio Akron.
Video El gesto de Antuna con Chivas: es abucheado, anota y pide perdón
Chivas y Pumas se enfrentan la noche de este domingo 5 de abril en el Estadio Akron de Guadalajara para cerrar con la Jornada 13 del Torneo Clausura 2026.
El Rebaño de Gabriel Milito llega al duelo tras vencer 2-3 a Monterrey en la fecha pasada, mientras que los Pumas de Efraín Juárez viene de imponerse 1-0 al América.
Chivas buscará ganar en casa para alejarse en el liderato de Liga MX. El Guadalajara es líder con 30 puntos, tres más que el segundo lugar Cruz Azul.
Por su parte, Pumas llega en el quinto puesto con 23 puntos.
Sigue aquí en vivo el Chivas vs. Pumas de Liga MX
- Los jugadores saltan a la cancha del Estadio Akron para el protocolo de Liga MX
- El árbitro Ismael López Peñuelas pita el inicio del Chivas vs. Pumas desde Guadalajara.
- 2' Chivas busca el gol de vestidor: cabezazo de la 'Hormiga' González que ataja Keylor Navas.
- 7' Tarjeta amarilla para Rodrigo López por dura entrada sobre 'Oso' González.
- 9' ¡Se salva Chivas! 'Tala' Rangel sale a tiempo y frena llegada de Pumas.
- 10' ¡Chivas casi hace golazo! Roberto Alvarado saca disparo y el balón pasa rozando el poste izquierdo.
- 21' ¡Gol de Pumas! Jugadón de Juninho y Uriel Antuna saca disparo cruzado para abrir el marcador.
- 25' Amonestan al 'Piojo' Alvarado tras dura falta sobre Juninho.
- 37' ¡Keylor Navas salva a Pumas! Doble atajada del portero costarricense ante remates de la 'Hormiga' González y 'Cotorro' González.
- 41' ¡Gol de Pumas! José Castillo anota en propia puerta en un tiro libre que no alcanza a conectar Álvaro Angulo.
- 45' Se añaden cinco minutos al Chivas vs. Pumas.
- 45+5' Termina el primer tiempo en el Estadio Akron. Chivas 0-2 Pumas.
- 46' Arranca el segundo tiempo del duelo de la Jornada 13 del Clausura 2026.
- 46' Chivas hace dos cambios en el medio tiempo: salen José Castillo y Daniel Aguirre por Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda.
- 54' Doble cambio de Pumas: salen Jordan Carrillo y Juninho por Pablo Bennevendo y Adalberto Carrasquilla.
- 65' Cambio de Chivas: sale Richard Ledezma y entra Ricardo Marín.
- 70' ¡Gol de Chivas! Cabezazo de la 'Hormiga' González que pega en el travesaño y se incrustá en las redes de Pumas para el 1-2.
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