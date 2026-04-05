Liga MX Chivas vs. Pumas EN VIVO: Sigue el partido de la Jornada 13 de la Liga MX La Jornada 13 del Torneo Clausura 2026 cierra con este gran duelo en el Estadio Akron.

Video El gesto de Antuna con Chivas: es abucheado, anota y pide perdón

Chivas y Pumas se enfrentan la noche de este domingo 5 de abril en el Estadio Akron de Guadalajara para cerrar con la Jornada 13 del Torneo Clausura 2026.

El Rebaño de Gabriel Milito llega al duelo tras vencer 2-3 a Monterrey en la fecha pasada, mientras que los Pumas de Efraín Juárez viene de imponerse 1-0 al América.

PUBLICIDAD

Chivas buscará ganar en casa para alejarse en el liderato de Liga MX. El Guadalajara es líder con 30 puntos, tres más que el segundo lugar Cruz Azul.

Por su parte, Pumas llega en el quinto puesto con 23 puntos.

Sigue aquí en vivo el Chivas vs. Pumas de Liga MX