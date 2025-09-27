Video ¡Se cae otro banquillo! Adiós a un nuevo técnico en la Liga MX

Eduardo Berizzo dejó de ser director técnico del León después de 11 partidos en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX en donde los Esmeraldas no han acabado por despegar.

Por medio de un comunicado, se hizo oficial la salida del 'Toto' de la dirección técnica del conjunto guanajuatense y, de esta forma, son ya tres los entrenadores que se han ido en el presente certamen, después de Gonzalo Pineda del Atlas y Pablo Guede del Puebla.

Los Esmeraldas cayeron por 2-0 ante Juárez en el inicio de la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y, de hecho, el propio Berizzo puso en duda su continuidad al término de este encuentro.

"Después de un partido en el que uno debe analizar las cosas no es bueno explayarse en ese sentido, ni tomar decisiones en caliente, pensaremos y que sea lo mejor para León, mi idea siempre ha sido lo mejor para León y la mantengo", dijo Berizzo.

Por medio del referido comunicado, el León dejó en claro que fue Berizzo quien decidió hacerse a un lado en un "acto de nobleza" para con la institución guanajuatense.