Después de mucho insistir, a los 43 minutos, tras una jugada que se revisó en el VAR y se marcó como penal, Óscar Estupiñán tomó la de gajos, cobró desde los 11 pasos y la mandó al fondo de la portería para el 1-0 en favor de los Bravos.

PUBLICIDAD

Sería hasta el segundo tiempo, ya en el 62' cuando tras un disparo a primer palo, José Luis Rodríguez se tiró de palomita, impactó el esférico en una segunda instancia y lo mandó al fondo para poner el segundo de los Bravos en la pizarra.

En la recta final del encuentro, Stiven Barreiro se llevó la roja directa, por lo que dejó al León en inferioridad numérica y el marcador en contra, lo que terminó por matar sus esperanzas de un regreso en el marcador.