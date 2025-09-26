Juárez derrota en cada al León durante la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX
Bravos se impone en casa a los Esmeraldas, suma su segunda victoria consecutiva y se mete entre los primeros sitios de la competencia.
En partido de la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, Juárez aprovechó su condición de local en el Olímpico Benito Juárez y derrotó 2-0 al León p ara sumar su segunda victoria consecutiva y meterse entre los primeros lugares de la tabla..
Después de mucho insistir, a los 43 minutos, tras una jugada que se revisó en el VAR y se marcó como penal, Óscar Estupiñán tomó la de gajos, cobró desde los 11 pasos y la mandó al fondo de la portería para el 1-0 en favor de los Bravos.
Sería hasta el segundo tiempo, ya en el 62' cuando tras un disparo a primer palo, José Luis Rodríguez se tiró de palomita, impactó el esférico en una segunda instancia y lo mandó al fondo para poner el segundo de los Bravos en la pizarra.
En la recta final del encuentro, Stiven Barreiro se llevó la roja directa, por lo que dejó al León en inferioridad numérica y el marcador en contra, lo que terminó por matar sus esperanzas de un regreso en el marcador.
Un 2-0 final con el que Bravos de Juárez alcanzó su quinta victoria de la competencia, para llegar a 18 unidades y meterse entre los primeros seis lugares de la tabla; mientras que León se quedó en el lugar 10 y ubicado en el sitio 10 de la tabla.