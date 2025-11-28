El futbol mexicano vuelve a estar de luto, en esta ocasión, con la muerte del hijo del exfutbolista Fernando Navarro, quien fuera en su momento campeón con el León, club que expresó sus condolencias por el fallecimiento de Emilio Navarro.

"Club León lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Emilio Navarro Canales, hijo de nuestro querido amigo Fernando Navarro.

"Nos unimos a la pena que embarga a todos sus familiares.

"Respetuosamente, Directivos, cuerpos técnicos, equipos profesionales y personal administrativo", se leyó en el comunicado del conjunto esmeralda.

Fernando Navarro, quien recién se retiró del futbol profesional el año pasado, luchó al lado de su hijo Emilio, de apenas cinco años, por una enfermedad hepática.

De hecho, el propio Fernando Navarro abrió una cuenta para donaciónes debido a que Emilio necesitaba un transplante de hígado, mismo que se concretó, si bien el menor permaneció todavía en el hospital tiempo después para su recuperación.