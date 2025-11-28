    Liga MX

    Liga MX: Luto en el futbol mexicano: Fernando Navarro sufre la muerte de su hijo

    Dolorosa noticia en el balompié nacional y especialmente para el exfutbolista y campeón con el León.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Luto invade al futbol mexicano en plena Liguilla

    El futbol mexicano vuelve a estar de luto, en esta ocasión, con la muerte del hijo del exfutbolista Fernando Navarro, quien fuera en su momento campeón con el León, club que expresó sus condolencias por el fallecimiento de Emilio Navarro.

    "Club León lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Emilio Navarro Canales, hijo de nuestro querido amigo Fernando Navarro.

    PUBLICIDAD

    "Nos unimos a la pena que embarga a todos sus familiares.

    "Respetuosamente, Directivos, cuerpos técnicos, equipos profesionales y personal administrativo", se leyó en el comunicado del conjunto esmeralda.

    Fernando Navarro, quien recién se retiró del futbol profesional el año pasado, luchó al lado de su hijo Emilio, de apenas cinco años, por una enfermedad hepática.

    De hecho, el propio Fernando Navarro abrió una cuenta para donaciónes debido a que Emilio necesitaba un transplante de hígado, mismo que se concretó, si bien el menor permaneció todavía en el hospital tiempo después para su recuperación.

    Descanse en paz, Emilio Navarro Canales.

    Más sobre Liga MX

    1:26
    ¡Atención! Exportero del América es detenido por la policía en Canadá

    ¡Atención! Exportero del América es detenido por la policía en Canadá

    1:19
    Luto invade al futbol mexicano en plena Liguilla

    Luto invade al futbol mexicano en plena Liguilla

    2 min
    Cruz Azul revela la playera con la que jugará la Copa Intercontinental 2025

    Cruz Azul revela la playera con la que jugará la Copa Intercontinental 2025

    1 min
    Sergio Ramos prueba alacranes en medio de rumores de salida de Monterrey

    Sergio Ramos prueba alacranes en medio de rumores de salida de Monterrey

    3 min
    Jugadores estelares se perfilan para salir de cara a la Liga MX Clausura 2026

    Jugadores estelares se perfilan para salir de cara a la Liga MX Clausura 2026

    Relacionados:
    Liga MXLeón

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Desastre en familia
    Bajo un volcán
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX