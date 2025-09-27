    León

    Eduardo Berizzo habla sobre su continuidad en León tras la derrota

    El técnico de los Esmeraldas busca lo mejor para el club y considera que sí hay compromiso de sus jugadores con el equipo y su cuerpo técnico.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video ¡Eduardo Berizzo habla de su continuidad en el Club León!

    Luego de la derrota 2-0 en su visita a FC Juárez durante la Jornada 11 de la Liga MX, el técnico del León, Eduardo Berizzo, afirmó que la marcación del penal en contra descompuso sus planes.

    "Teníamos idea de agruparnos, jugar con orden, salir a la contra, teníamos espacios, lo logramos en dos o tres oportunidades, pero el penal nos hace cambiar de plan, no creo que haya sido penal, pero esto del VAR para qué referirse".

    Luego de acumular cinco derrotas a cambio de solamente tres victorias y ser cuestionado sobre su posible renuncia al cargo, el estratega advirtió que se debe pensar en lo mejor para el equipo.

    "Después de un partido en el que uno debe analizar las cosas no es bueno explayarse en ese sentido, ni tomar decisiones en caliente, pensaremos y que sea lo mejor para León, mi idea siempre ha sido lo mejor para León y la mantengo".

    Finalmente, Eduardo Berizzo no dudó del compromiso de sus jugadores con él y su cuerpo técnico.

    " Siempre han tenido una actitud, una entrega, un compromiso conmigo, con el cuerpo técnico, con el club, fuera de toda duda, podemos jugar mal, pero en cuanto a la actitud, mi agradecimiento para los jugadores porque siempre han dado la cara por su entrenador y su camiseta".

