Luego de la derrota 2-0 en su visita a FC Juárez durante la Jornada 11 de la Liga MX, el técnico del León, Eduardo Berizzo, afirmó que la marcación del penal en contra descompuso sus planes.

"Teníamos idea de agruparnos, jugar con orden, salir a la contra, teníamos espacios, lo logramos en dos o tres oportunidades, pero el penal nos hace cambiar de plan, no creo que haya sido penal, pero esto del VAR para qué referirse".

Luego de acumular cinco derrotas a cambio de solamente tres victorias y ser cuestionado sobre su posible renuncia al cargo, el estratega advirtió que se debe pensar en lo mejor para el equipo.

"Después de un partido en el que uno debe analizar las cosas no es bueno explayarse en ese sentido, ni tomar decisiones en caliente, pensaremos y que sea lo mejor para León, mi idea siempre ha sido lo mejor para León y la mantengo".

Finalmente, Eduardo Berizzo no dudó del compromiso de sus jugadores con él y su cuerpo técnico.