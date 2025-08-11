Una vez más la violencia se hizo presente en el balompié mexicano, ahora después de la victoria del América sobre el Querétaro en partido de la Jornada 4 de la Liga MX en el Estadio de la Ciudad de los Deportes.

PUBLICIDAD

En esta ocasión fuero n dos aficionados de las Águilas detenidos por propinarle una golpiza a un seguidor de los Gallos Blancos en hechos suscitados en las inmediaciones del estadio azulcrema.

Juan ‘N’ y José ‘N’, presuntamente integrantes de la porra del América, fueron asegurados por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por provocarle al menos fractura de pómulo y quijada al del Querétaro.

Sin embargo, ellos no fueron los únicos detenidos tras el encuentro entre Águilas y Gallos Blancos del Apertura 2025, ya que debido a diversos disturbios en las calles de Kansas y Dakota, al menos 30 personas más fueron detenidas.