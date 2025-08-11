Dos detenidos por violencia tras el América vs. Querétaro
Luego de la victoria de las Águilas sobre los Gallos Blancos en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, dos aficionados azulcremas fueron detenidos.
Una vez más la violencia se hizo presente en el balompié mexicano, ahora después de la victoria del América sobre el Querétaro en partido de la Jornada 4 de la Liga MX en el Estadio de la Ciudad de los Deportes.
En esta ocasión fuero n dos aficionados de las Águilas detenidos por propinarle una golpiza a un seguidor de los Gallos Blancos en hechos suscitados en las inmediaciones del estadio azulcrema.
Juan ‘N’ y José ‘N’, presuntamente integrantes de la porra del América, fueron asegurados por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por provocarle al menos fractura de pómulo y quijada al del Querétaro.
Sin embargo, ellos no fueron los únicos detenidos tras el encuentro entre Águilas y Gallos Blancos del Apertura 2025, ya que debido a diversos disturbios en las calles de Kansas y Dakota, al menos 30 personas más fueron detenidas.
Con gol de Dagoberto Espinoza, el América se alzó con la victoria 1-0 sobre el Querétaro, en un encuentro que fue marcado por un retraso de al menos dos horas por la presencia de una tormenta eléctrica y posterior falla en el alumbrado del inmueble.