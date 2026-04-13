    Liga MX

    Así se juega y puedes ver la Jornada 15 de Clausura 2026 de Liga MX

    Este fin de semana se pueden sumar cuatro equipos más a la Liguilla del futbol mexicano.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video ¡Casi mitad de torneo! Así puedes ver la Jornada 8 del Clausura 2026

    El Clausura 2026 de la Liga MX llega a su Jornada 15 este fin de semana con el partido de América vs. Toluca como el más llamativos.

    Chivas perdió 4-1 ante Tigres, pero se mantiene como líder del torneo por una semana más, mientras que hay 10 equipos con posibilidades de Liguilla desde el sexto puesto de Tigres, hasta el 15 que tiene Querétaro.

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    HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 15 DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX


    La actividad de la Jornada 15 comienza el viernes 17 de abril con dos partidos y se extenderá para el sábado 18 con seis juegos más y el domingo 19 solo uno.

    • Atlético de San Luis vs. Pumas

    El partido se llevará a cabo el viernes 17 de abril a las 19:00 horas del Centro de México y a las 21:00 horas ET, 20:00 horas CT y 18:00 horas PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

    • Mazatlán vs. Querétaro

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    El partido se llevará a cabo el viernes 17 de abril a las 19:00 horas del Centro de México por TV Azteca; a las 21:00 horas ET, 20:00 horas CT y 18:00 horas PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    • Necaxa vs. Tigres

    El partido se llevará a cabo el sábado 18 de abril a las 17:00 del centro de México y a las 19:00 horas ET, 18:00 horas CT y 16:00 horas PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

    • Cruz Azul vs. Tijuana

    El partido se llevará a cabo el sábado 18 de abril a las 17:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN; a las 19:00 horas ET, 18:00 horas CT y 16:00 horas PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

    • América vs. Toluca

    El partido se llevará a cabo el sábado 18 de abril a las 19:00 horas del Centro de México por Canal 5 y TUDN; a las 21:00 horas ET, 20:00 horas CT y 18:00 horas PT en Estados Unidos Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y Disponible en ViX.

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    • Chivas vs. Puebla

    El partido se llevará a cabo el sábado 18 de abril a las 19:00 del Centro de México por Chivas TV / Amazon Prime, a las 21:00 horas ET, 20:00 horas CT y 18:00 horas PT en Estados Unidos por Telemundo.

    • León vs. Juárez

    El partido se llevará a cabo el sábado 18 de abril a las 21:00 horas del Centro de México por FOX y a las 23:00 horas ET, 22:00 horas CT y 20:00 horas PT en Estados Unidos por ViX.

    • Monterrey vs. Pachuca

    El partido se llevará a cabo el sábado 18 de abril a las 21:00 horas del Centro de México Canal 5 y TUDN; a las 23:00 horas ET, 22:00 horas CT y 20:00 horas PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

    • Santos vs. Atlas

    El partido se llevará a cabo el domingo 19 de abril a las 17:00 del centro de México por ViX; a las 19:00 horas ET, 18:00 horas CT y 16:00 horas PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

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