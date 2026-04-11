Liga MX Resultados al momento ¡EN VIVO! de la Jornada 14 del Clausura 2026 Chivas se mantiene como líder de la Liga MX y estos son sus más cercanos perseguidores.

Video Resumen | ¡Rayos! Querétaro le complica Liguilla al Necaxa

Pase lo que pase en la Jornada 14 de la Liga MX Clausura 2026 con los resultados al momento y en vivo, Chivas se mantendrá al menos esta fecha como líder de la competición, pues tiene suficiente ventaja sobre Cruz Azul, que se enfrentó al América en uno de los juegos más atractivos de este fin de semana.

Esta fecha, León derrotó a domicilio al Puebla en lo que fue apenas su segundo triunfo como visitante en lo que va del semestre. Tijuana, por su parte, derrotó también como visitante a FC Juárez en juego que marcó el regreso de Gilberto Mora a las canchas tras su lesión.

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Este sábado la jornada continuó y el Querétaro vs. Necaxa como el Tigres vs. Chivas abrieron las hostilidades y América vs. Cruz Azul las cerraron, aunque este domingo aún hay dos partidos en los que Pumas recibe a Mazatlán FC y Toluca hará lo propio con Atlético de San Luis.

Estos son los resultados al momento en la Jornada 14 de la Liga MX Clausura 2026:

Viernes 10 de abril

Puebla 0-1 León

Isael Díaz (León), 71’

FC Juárez 1-2 Tijuana



Kevin Castañeda (Tijuana), 42’

Ramiro Árciga (Tijuana), 51’

Gilherme Castilho (León), 88’

Sábado 11 de abril

Querétaro 3-1 Necaxa

Santiago Homenchenko (Querétaro), 29'

Mateo Coronel (Querétaro), 45+5'

Tomás Badaloni (Necaxa), 61'

Mateo Coronel (Querétaro), 81'

Tigres 4-1 Chivas



Juan Brunetta (Tigres), 16’

Daniel Aguirre (Chivas), 25'

Rodrigo Aguirre (Tigres), 42'

Ángel Correa (Tigres), 46'

Juan Brunetta (Tigres), 80'

Atlas 0-0 Monterrey, en curso

Pachuca 2-1 Santos Laguna, en curso

Lucas di Yorio (Santos), 1

'Pocho' Guzmán (Pachuca), 15'

'Pocho' Guzmán (Pachuca), 35'

América vs. Cruz Azul, 21:05 MX y 23:05 ET

Domingo 12 de abril

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Pumas vs. Mazatlán FC, 12:00 MX y 14:00 ET