La mayoría del primer tiempo en el Gigante de Acero fue de pesadilla para Monterrey al lucir nerviosos e imprecisos en el medio campo y sus tres cuartos de cancha.

Pumas aprovechó a medias los errores de Rayados para meter presión a Santiago Mele con disparos de media y larga distancia; Ruvalcaba, Medina, Macías, Duarte; todos probaron al arquero uruguayo, pero no pudieron abrir el marcador.

Todo parecía marchar bien para Pumas hasta que al minuto 30, José Juan Macías se tiró al césped y prendió las alarmas en todo el Club Universidad al pedir el cambio por una potencial lesión muscular. El jugador estiró y se tocó la parte posterior de la pierna izquierda antes de ser retirado en camilla con el infame ‘carrito de las desgracias’.

A minutos del descanso, Pumas armó un gran contragolpe que dejó a Ruvalcaba sobre la banda y cedió el balón para la llegada de Alan Medina, quien con un rápido toque de balón le hizo un 'túnel' a Sergio Ramos y definió de primera con parte interna a segundo poste para el 0-1.

Sin embargo, como suele ser costumbre en Pumas, un error y flagrante falta en el área en tiempo de compensación echo a perder la ligera ventaja. Al 51’, el árbitro consultó con el VAR la falta sobre Sergio Ramos en el área luego de que Rubén Duarte sujetara al español en un tiro de esquina.

Ramos cobró fuerte, abajo y al costado donde Keylor Navas pudo hacer poco o nada para el empate definitivo 1-1 a momentos del descanso.