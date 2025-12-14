Liga MX Toluca y Tigres revelan alineaciones para Vuelta de la Final del Apertura 2025 Los dos equipos definen este domingo en el estadio Nemesio Diez al campeón de la Liga MX.

Video XI de Toluca confirmado, cambio en la portería ante Tigres

Toluca y Tigres definirán este domingo al campeón del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, en una final que enfrenta al primer y segundo lugar de la fase regular, un cruce que históricamente no siempre se presenta, pero que en esta ocasión responde a la lógica deportiva.

Será la decimoquinta ocasión, desde la instauración de los torneos cortos en el Invierno de 1997, en la que el líder y el sublíder disputen el título. Si se consideran también los torneos largos, el enfrentamiento se ha dado en 20 ocasiones desde la temporada 1970-71, cuando comenzó a jugarse la Liguilla.

Las estadísticas favorecen al equipo que terminó en la cima de la clasificación. En 13 de las 19 finales previas, el líder se ha coronado campeón, mientras que el segundo lugar lo ha logrado en seis ocasiones, todas en torneos cortos.

En el duelo de Ida, el conjunto universitario se impuso 1-0 con un gol del argentino Ángel Correa, quien aprovechó un error de Hugo González para anotar. Justamente, el guardameta no será inicialista y en su reemplazo estará Luis García.

El portero surgido en Jaguares atajó en todas las Finales que disputaron los Diablos en el semestre:

3-1 vs. América | Campeón de Campeones 2025.

3-2 vs. LA Galaxy | Campeones Cup 2025.

vs. Tigres| Final Apertura 2025.

ALINEACIONES

TOLUCA VS. TIGRES

VUELTA FINAL DEL APERTURA 2025:

Alineación Toluca:

Luis García

Everardo López

Federico Pereira

Jesús Gallardo

Franco Romero

Santiago Simón

Helinho

Marcel Ruiz

Nicolás Castro

Jesús ‘Canelo’ Angulo

Paulinho