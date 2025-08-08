    Monterrey

    Domènec Torrent no estará obligado a dar conferencias con Monterrey

    El estratega de los Rayados no tendrá contacto en pláticas con la afición o la prensa en los días previos a los partidos.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Atención con el cambio en Rayados tras discusiones de Torrent con la prensa

    Luego de su temprana eliminación de la Leagues Cup, el cuadro de Monterrey ya se concentra en la Liga MX, aunque a decir de su presidente deportivo, José Antonio Noriega, siempre se buscó salir con resultados positivos.

    "Por supuesto que íbamos a competir y quedar fuera no es lo que buscábamos, lo que el CF Monterrey pretende en cada competencia y así va a seguir siendo, no nos ha alcanzado en esta ocasión y vamos a centrarnos en lo que viene".

    PUBLICIDAD

    Y siguiendo con las polémicas en torno al técnico de los Rayados, Domènec Torrent, en los que se ha puesto a discutir con los reporteros durante las conferencias, ya también se han tomado medidas.

    A decir del reportero de TUDN, Diego Medina, a la interna del club no están del todo contentos, por lo que será la primera ocasión que el técnico no tendrá una día de prensa para hablar con la afición y la prensa.

    Según el periodista, esto obedece a que existe el temor de que se equivoque y que en vez de que estas ayuden, perjudiquen el proceso de Domènec Torrent como estratega del Monterrey.

    Ante esta medida, las únicas conferencias que dará el estratega serán las obligatorias que deben otorgarse cuando culminan los partidos de la Liga MX.

    Más sobre Liga MX

    2:54
    Atención con el cambio en Rayados tras discusiones de Torrent con la prensa

    Atención con el cambio en Rayados tras discusiones de Torrent con la prensa

    1 min
    Cruz Azul se quedará con Jorge Sánchez, no hubo acuerdo con Toluca

    Cruz Azul se quedará con Jorge Sánchez, no hubo acuerdo con Toluca

    1:14
    Toluca se queda con las ganas: la verdadera razón por la que Jorge Sánchez no llegó

    Toluca se queda con las ganas: la verdadera razón por la que Jorge Sánchez no llegó

    1:16
    ¡Saint-Maximin ya viaja a México para firmar con América!

    ¡Saint-Maximin ya viaja a México para firmar con América!

    1 min
    Allan Saint-Maximin emprende viaje hacia México para firmar con América

    Allan Saint-Maximin emprende viaje hacia México para firmar con América

    Relacionados:
    Monterrey