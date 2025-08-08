Video Atención con el cambio en Rayados tras discusiones de Torrent con la prensa

Luego de su temprana eliminación de la Leagues Cup, el cuadro de Monterrey ya se concentra en la Liga MX, aunque a decir de su presidente deportivo, José Antonio Noriega, siempre se buscó salir con resultados positivos.

"Por supuesto que íbamos a competir y quedar fuera no es lo que buscábamos, lo que el CF Monterrey pretende en cada competencia y así va a seguir siendo, no nos ha alcanzado en esta ocasión y vamos a centrarnos en lo que viene".

Y siguiendo con las polémicas en torno al técnico de los Rayados, Domènec Torrent, en los que se ha puesto a discutir con los reporteros durante las conferencias, ya también se han tomado medidas.

A decir del reportero de TUDN, Diego Medina, a la interna del club no están del todo contentos, por lo que será la primera ocasión que el técnico no tendrá una día de prensa para hablar con la afición y la prensa.

Según el periodista, esto obedece a que existe el temor de que se equivoque y que en vez de que estas ayuden, perjudiquen el proceso de Domènec Torrent como estratega del Monterrey.