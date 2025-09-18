    Pumas UNAM

    Directiva de Pumas afirma Martial tomó la decisión que le convenía

    Miguel Mejía Barón habla de la decisión de Anthony Martial de irse al Monterrey por encima de Pumas cuando ya existía un principio de acuerdo con los universitarios.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Directiva de Pumas afirma Martial tomó la decisión que le convenía

    Tras la controversia que se ha dado con la llegada de Anthony Martial al Monterrey, cuando todo indicaba que sería refuerzo de Pumas para el Torneo Apertura 2025, Miguel Mejía Barón, vicepresidente deportivo del Club Universidad Nacional, fue claro sobre lo que pasa en los fichajes.

    "Esto tiene muchos ángulos (fichajes), oferta y demanda, quien decide no es el representante, es el jugador, y el jugador (Martial) decidió, no sé si es por dinero, puede que haya analizado otras situaciones y él tuvo todo el derecho de decidirlo, se puede pensar que estoy defendiendo la bandera de Universidad, pero lo veo de manera particular, dices 'voy allá, porque creo que me conviene' y le gusta más".

    PUBLICIDAD

    Durante el programa de Faitelson sin Censura en TUDN, lo único que de cierta manera el directivo reclamó al nuevo jugador de los Rayados, fue que no haya dado un buen término a las negociaciones que se estaban haciendo, aunque también le vio el lado positivo.

    " Tal vez lo que le faltó es diculparse con el Señor Saracho. No lo veo tan dramático, tal vez lo tomo de otra manera, nos da oportunidad de escarbar, ojalá la oportunidad de la gente en el club de responder".

    Finalmente ante el comentario de David Faitelson de que el actual directivo de los universitario s alguna vez había decidido ir a Rayados, Mejía Barón aceptó que lo económico fue lo decisivo en ese momento.

    " Sí, fue por dinero (ir a Monterrey), no por amor, muchos de nosotros de los que estamos acá".

    Más sobre Liga MX

    1:43
    Directiva de Pumas afirma Martial tomó la decisión que le convenía

    Directiva de Pumas afirma Martial tomó la decisión que le convenía

    1 min
    La Regla de Menores se ha convertido en una incomodidad para Cruz Azul

    La Regla de Menores se ha convertido en una incomodidad para Cruz Azul

    1:28
    Cruz Azul se rezaga en la regla de los menores de edad

    Cruz Azul se rezaga en la regla de los menores de edad

    1:58
    Con cuatro partidos inicia la Jornada 9 del Apertura 2025

    Con cuatro partidos inicia la Jornada 9 del Apertura 2025

    2 min
    La versión en Rayados sobre Anthony Martial y su acuerdo con Pumas

    La versión en Rayados sobre Anthony Martial y su acuerdo con Pumas

    Relacionados:
    Pumas UNAM

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Tráiler: Papás por siempre
    Tráiler: El dentista
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD