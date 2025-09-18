Tras la controversia que se ha dado con la llegada de Anthony Martial al Monterrey, cuando todo indicaba que sería refuerzo de Pumas para el Torneo Apertura 2025, Miguel Mejía Barón, vicepresidente deportivo del Club Universidad Nacional, fue claro sobre lo que pasa en los fichajes.

"Esto tiene muchos ángulos (fichajes), oferta y demanda, quien decide no es el representante, es el jugador, y el jugador (Martial) decidió, no sé si es por dinero, puede que haya analizado otras situaciones y él tuvo todo el derecho de decidirlo, se puede pensar que estoy defendiendo la bandera de Universidad, pero lo veo de manera particular, dices 'voy allá, porque creo que me conviene' y le gusta más".

Durante el programa de Faitelson sin Censura en TUDN, lo único que de cierta manera el directivo reclamó al nuevo jugador de los Rayados, fue que no haya dado un buen término a las negociaciones que se estaban haciendo, aunque también le vio el lado positivo.

" Tal vez lo que le faltó es diculparse con el Señor Saracho. No lo veo tan dramático, tal vez lo tomo de otra manera, nos da oportunidad de escarbar, ojalá la oportunidad de la gente en el club de responder".

Finalmente ante el comentario de David Faitelson de que el actual directivo de los universitario s alguna vez había decidido ir a Rayados, Mejía Barón aceptó que lo económico fue lo decisivo en ese momento.