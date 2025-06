Diego Reyes se despidió este miércoles de la afición de Tigres tras seis años de ser parte de la institución y no adelantó nada sobre su futuro .

"Hoy me toca despedirme de esta institución que ha sido mi casa durante los últimos 6 años. No es fácil poner en palabras todo lo que siento, porque aquí crecí no solo como futbolista, sino también como persona" se lee en sus redes sociales.