Diego Cocca no se confía para la Vuelta: "Hemos ganado nada"

"El favoritismo te hace ir a la historia y en eso no somos favoritos, traemos mucha humildad, hoy sobresale la defensa porque no nos hacen goles, pero los primeros defensas son los delanteros, debemos tener más efectividad, más gol, Julio aparece cuando más lo necesitamos, hay muchos puntos fuertes, este equipo no renuncia a atacar, un equipo que no tiene experiencia en liguillas, pero con humildad seguiremos adelante", sentenció en rueda de prensa.