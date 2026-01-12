    Liga MX

    Diego Campillo entró en la convocatoria de Milito para el juego de Chivas en Juárez

    El jugador podría tener sus primeros minutos del Clausura 2026 si es que el técnico lo requiere.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video Gabriel Milito confirma regreso de jugador importante en Chivas

    Chivas inició el Clausura 2026 con un triunfo importante en casa ante Pachuca y de inmediato se preparan para la segunda jornada que será a media semana en la que habrá un refuerzo más.

    Se trata del defensa Diego Campillo, quien estuvo lesionado por varios meses del 2025, ahora está dentro de la convocatoria de 22 jugadores que dio Gabriel Milito para el juego ante Bravos en Juárez.

    El defensa se lesionó a finales de octubre, una fractura en el pie lo alejó gran parte del Apertura 2025, torneo en que regresó a Club Guadalajara.

    Estos son los convocado por Gabriel Milito:

    • Raúl Rangel, Óscar Whalley, Richard Ledezma, Miguel Gómez, Ángel Chávez, Miguel Tapias, Diego Campillo, José Castillo, Bryan González, Luis Romo, Omar Govea, Samir Inda.
    • Brian Gutiérrez, Daniel Aguirre, Efraín Álvarez, Yael Padilla, Roberto Alvarado, Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Armando González, Ángel Sepúlveda, Ricardo Marín.

    Los dos jugadores que se quedaron fuera de este partido son Rubén el ‘Oso’ González y Gilberto ‘Tiba’ Sepúlveda, quienes siguen en la recuperación de sus respectivas lesiones.

    Cabe recordar que el técnico argentino confirmó en conferencia de prensa tras la victoria ante los Tuzos que dos jugadores no entran en planes para este torneo, pero no han encontrado acomodo en un equipo.

    Video ¡Milito sorprende y confirma salida de Pulido y Guti de Chivas!
    Liga MXGuadalajara

