Liga MX ¿Destino azulcrema? Joao Pedro repite la historia de Oribe Peralta El futbolista brasileño sorprendió al América de la misma forma que lo hizo el 'Hermoso' en el 2014.

Por: Raúl Martínez

Video Es una calca: el gol de João Pedro al América es idéntico a uno de Oribe

Joao Pedro dejó con la boca abierta a propios y extraños con el golazo que le anotó al América en el triunfo del Atlético de San Luis, y dicha anotación hizo recordar una jugada muy similar de Oribe Peralta a los Azulcremas previo al Mundial del 2014.

En el partido de la jornada 2 del Clausura 2026, el atacante brasileño pisó el balón dentro del área para burlar y quitarse de encima a Sebastián Cáceres y Cristian Borja para definir de punterazo a la salida de Luis Ángel Malagón y marcar el 0-2.

Mientras que la jugada de Oribe Perlata se dio en el Clausura 2024 cuando el atacante, quien defendía los colores de Santos, visitó al América en el estadio Azteca para guiar la remontada de los laguneros.

Tras ir perdiendo por 2-0 y luego de que su equipo empatara el juego, el ‘Hermoso’ dijo presente en el Coloso de Santa Úrsula con un golazo para el 2-3 y remontar el partido.

Al 84’, Peralta recibió el balón dentro del área para después pisar el esférico, al igual que Joao Pedro, para sacarse de encima a Pablo Aguilar y Adrián Aldrete para definir de pierna derecha a la salida de Moises Muñoz.

Después los laguneros marcaron el 2-4 final, pero dicha anotación de Oribe Peralta enamoró al América ya que después de jugar el Mundial el 2014 con la Selección Mexicana fichó con los azulcremas donde se convirtió en figura.

Ahora, Joao Pedro podría revivir esa historia debido a este gol pudo haber flechado a André Jardine y a las Águilas en el momento en que el equipo necesita un hombre gol.