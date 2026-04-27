Monterrey Monterrey anuncia salida de Tato Noriega como presidente deportivo tras Clausura 2026 El puesto de Presidente Deportivo sigue vacante, anunció el club.

'Tato' Noriega sale de Monterrey Imagen Mexsport

Tras la conclusión de la fase regular del Clausura 2027 y la eliminación de Rayados de Monterrey, el club regiomontano dio a conocer movimientos en su directiva de cara al próximo torneo.

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Por medio de un comunicado, Monterrey anunció la salida de José Antonio 'Tato' Noriega de su puesto como Presidente Deportivo del club y de Héctor Lara como Director Deportivo.

"Agradecemos al ‘Tato’ y Héctor por su entrega, calidad humana, honestidad, profesionalismo y compromiso durante esta etapa en la que destacan la consecución del subcampeonato de la Liga MX con Rayados en el Torneo Apertura 2024, el bicampeonato de Liga MX Femenil con Rayadas en 2024, la representación del equipo varonil en el Mundial de Clubes de 2025 y el impulso de una estructura deportiva moderna.

Como parte de la reestructuración con miras al Apertura 2026, el club designó a Walter Erviti como Director Deportivo del Primer Equipo.

En cuanto a la vacante de Presidente Deportivo, Rayados agregó que la institución nombrará en su debido momento al sucesor de ' Tato' Noriega, quien de acuerdo con reportes cederá su lugar al neerlandés Dennis Te Klose.

DENNIS TE KLOESE NO DESCARTA VOLVER A MÉXICO

El exfutbolista y directivo neerlandés, Dennis Te Klose, habló en exclusiva con Línea de 4 de TUDN y respondió a los rumores que lo colocan como el futuro timonel del proyecto deportivo de Rayados de Monterrey.

"A mí me gusta mucho México, siempre me sentí muy arropado y respetado. Seguramente sería una opción si alguien me da un lugarcito ahí, pero es un poco por ver.