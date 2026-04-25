Liga MX Dennis Te Kloese rompe el silencio sobre supuesta llegada al Monterrey En medio de los rumores que lo colocan en Rayados, el directivo opinó sobre la posibilidad de volver a México.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Te Kloese rompe el silencio: ¿regresa a México?

Tras la eliminación de Monterrey del Clausura 2026 y la reciente salida de Dennis Te Kloese del Feyenoord, trascendió que podría ser un candidato a formar parte de la directiva de Rayados.

Ante estos rumores, el directivo ya se pronunció y recordó que aún mantiene un puesto en el consejo de la asociación de clubes en Europa además de que tendría que pensar en si un cambio le beneficiaría.

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"Mis hijos están bastante adaptados en Europa. Tengo un puesto en el consejo del la asociación de clubes en Europa. Tendría que pensar en estas semanas que nos podría beneficiar como familia, a mí en lo profesional", comentó en entrevista para David Faitelson, en Faitelson Sin censura.

DENNIS TE KLOESE NO DESCARTA VOLVER A MÉXICO

Aunque no confirmó el posible interés de Monterrey, Dennis Te Kloese no descartó la posibilidad de volver a México, un país que dijo que le gusta y en el que se ha sentido arropado.

"A mí me gusta mucho México, siempre me sentí muy arropado y respetado. Seguramente sería una opción si alguien me da un lugarcito ahí, pero es un poco por ver", aseguró.

No obstante, reiteró que no se ha dado el tiempo de considerar posibildiades profesionales en México o específicamente en Monterrey, ciudad en la que vivió y de la que destacó al club.