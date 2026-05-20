Liga MX ¿Cuántos títulos de Liga MX tiene Cruz Azul en su historia? La Máquina es de los equipos más ganadores del futbol mexicano y pertenece a un grupo de élite llamado 'Los cuatro grandes'.

Video ¿Cuántos campeonatos de Liga MX tiene Cruz Azul?

El Cruz Azul no solo es uno de los equipos más populares del futbol mexicano, también es uno de los más ganadores de la Liga MX, por lo que pertenece a una élite denominada los 'Cuatro Grandes', junto al América, Chivas y Pumas.

La Máquina actualmente se encuentra en el cuarto sitio de los equipos con más títulos de la Liga MX, ya que ha levantado el preciado trofeo en nueve ocasiones, solo por detrás de Toluca, Chivas y América, este último el más ganador y uno de sus más acérrimos rivales.

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De estos nueve títulos que ha ganado el cuadro cementero, el último de ellos fue en el Guard1anes 2021, cuando México y el mundo se recuperaban de los estragos de la pandemia causados por el Covid-19, aunque más tarde llegaría a la Final del Clausura 20244, misma que perdería ante el América.

De los títulos que ha obtenido el Cruz Azul, dos han sido en torneos que se disputaron por puntos, el de 1968-69 y el México 1970, este previo a la Copa del Mundo disputada en territorio mexicano, por lo que se jugó de manera distinta, los siguientes serían obtenidos en finales disputadas.

LOS NUEVE TÍTULOS DEL CRUZ AZUL

La mayoría de los campeonatos con que cuenta el Cruz Azul en sus vitrinas los obtuvo en la época de los torneos largos y solamente dos de ellos en los llamados torneos cortos, el Invierno 1997 y el Guard1anes 2021.