El América recibió a Chivas en el Clásico Nacional, duelo correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX, partido que se celebró en el Estadio Ciudad de los Deportes.

La primera mitad fue toda para el América, tuvo la posesión de la pelota, pero no pudo reflejarlo en el marcador, por lo que se fueron al descanso sin anotaciones.

En la segunda mitad apareció otra cara de Chivas, tuvieron la calma para tener el balón en los pies y consiguieron abrir el marcador por conducto de Roberto Alvarado.

El Piojo estaba conectado en el juego, pero una jugada lo dejó fuera de combate, en una acción ante Cristian Borja se le dobló el tobillo al apoyar el pie en el césped, no se levantó y tuvo que ser retirado del campo de juego en el carrito de las asistencias.

Chivas enfrentará a Tigres a media semana para cumplir con el partido pendiente de la Jornada 1 del Apertura 2025, mientras que en la fecha 9 recibirán a Toluca.