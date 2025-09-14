‘Chicharito’ Hernández protagoniza momentos de locura con triunfo de Chivas

Video Se volvió loco: Así vivió Chicharito el final del Clásico desde la banca

Javier Hernández no entró al campo durante el triunfo de Chivas sobre el América en el Clásico Nacional de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX, pero aún así se dejó notar por su incondicional apoyo a sus compañeros y al club de sus amores.

El Guadalajara ganó por 2-1 con tantos de Roberto ‘Piojo’ Alvarado y Armando ‘La Hormiga’ González, pero sobre el final del juego Alejandro Zendejas anotó el descuento que puso gran dramatismo a los segundos finales del encuentro.

Fue allí donde más comprometido, ansioso y nervioso se le vio a Chicharito, pues las imágenes de TUDN mostraron al goleador desatado desde el banquillo.

El atacante del Rebaño gritó, alentó, se desperó y hasta pidió tiempo desde el banquillo durante los segundos finales del encuentro al árbitro Oscar Mejía García.

Antes de eso, al exjugador del Real Madrid, Manchester United y Bayer Leverkusen, entre otros, también se le vio apoyando a sus compañeros que iban a entrar al partido e incluso en el medio tiempo, camino a los vestuarios, le dio una larga charla a 'La Hormiga' González.