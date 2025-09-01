Video ¿Se va de CDMX? El plan de América de cara al Clásico ante Chivas

El veto sufrido por América para jugar a puerta cerrada ante Pachuca no tiene nada contenta a la directiva de las Águilas, de cara a jugar el Clásico ante Chivas el 13 de septiembre por la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX, esto de acuerdo a información de Julio Ibáñez de TUDN.

"El conjunto de las Águilas sigue muy molesto después de haber tenido que jugar contra Pachuca a puerta cerrado, por privar a la afición y las pérdidad millonarias, el 80% de los boletos ya habían sido vendido. Mañana (este martes) habrá mesa de trabajo con la alcaldía que representa el señor Luis Mendoza que no atendió a gente de la Liga MX ni de América".

El reportero señaló que de cara al Clásico de América vs. Chivas, la mesa de trabajo será para que sí o sí se juegue con público o si no lse puede llegar a instancias legales contra la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

"En esta mesa de trabajo estará la alcadía y de América un grupo de abogados y gente del Estadio Banorte que operan el estadio cuando es local América varonil y femenil. Quieren sí o sí jugar a puerta abierta el Clásico ante las Chivas, quieren sentir el respaldo de la afición. Si la alcaldía sale con alguna decisión unilateral, el América puede buscar acciones legales o ampararse".

Lo que sí es claro, ante la ola de rumores que han salido de que el América pueda irse a jugar a Puebla, Querétaro u otra ciudad cercana a la Ciudad de México, esto es lo que se planea.

"El plan A, no hay B, C o D, es terminar este torneo en el Estadio Ciudad de los Deportes, es complicado mantener a los jugadores concentrados, viajes de carretera, lo mejor es cuidar lo deportivo".

América jugará amistoso ante D.C. United este sábado 6 de septiembre, donde se espera que Henry Martín pueda volver a la actividad tras varios partidos fuera por lesión.