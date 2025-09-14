Allan Saint-Maximin y su reacción tras perder el Clásico América vs. Chivas
Así reaccionó el delantero francés luego de la primera derrota del equipo en el torneo y ante el acérrimo rival en la Liga MX.
El Clásico América vs, Chivas fue para el Rebaño luego de imponerse en el Estadio Ciudad de los Deportes como parte de la Jornada 8 de la Liga MX Apertura 2025, algo que no dejó nada contentos en las Águilas y la reacción a la derrota incluso acabó en bronca en los instantes finales.
Como la derrota, la primera en lo que va del torneo y como local ante el acérrimo rival del futbol mexicano, sorprendió también la reacción del delantero francés Allan Saint-Maximin tras el silbatazo final.
El jugador de las Águilas se sentó con un miembro del cuerpo técnico del club y comenzó a platicar con él, peor cuidando sus palabras, pues incluso prefirieron ocultar el movimiento de su boca para evitar ser descifrados.
Lo que no pudieron ocultar fueron sus gesticulaciones, donde Allan Saint-Maximin dejó en claro su molestia por la derrota y ver frenada una seguidilla de dos partidos con un gol, luego de que marcara en los triunfos ante Atlas y Pachuca.
Incluso, Saint-Maximin salió incrédulo y molesto por salir de cambio en el segundo tiempo, aunque no por ello actuó de manera inapropiada, pues se dirigió hacia la banda para dar paso a ‘la Pantera’ Zuñiga y saludar a la banca del equipo.
Con la derrota, América se quedó con 17 puntos y como tercero en la tabla de posiciones por debajo de Cruz Azul, líder momentáneo, y Monterrey, que este domingo buscará retomar la punta de la clasificación.