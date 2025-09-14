Video Ojo a lo que hizo Saint-Maximin tras perder el Clásico vs. Chivas

El Clásico América vs, Chivas fue para el Rebaño luego de imponerse en el Estadio Ciudad de los Deportes como parte de la Jornada 8 de la Liga MX Apertura 2025, algo que no dejó nada contentos en las Águilas y la reacción a la derrota incluso acabó en bronca en los instantes finales.

Como la derrota, la primera en lo que va del torneo y como local ante el acérrimo rival del futbol mexicano, sorprendió también la reacción del delantero francés Allan Saint-Maximin tras el silbatazo final.

PUBLICIDAD

El jugador de las Águilas se sentó con un miembro del cuerpo técnico del club y comenzó a platicar con él, peor cuidando sus palabras, pues incluso prefirieron ocultar el movimiento de su boca para evitar ser descifrados.

Lo que no pudieron ocultar fueron sus gesticulaciones, donde Allan Saint-Maximin dejó en claro su molestia por la derrota y ver frenada una seguidilla de dos partidos con un gol, luego de que marcara en los triunfos ante Atlas y Pachuca.

Incluso, Saint-Maximin salió incrédulo y molesto por salir de cambio en el segundo tiempo, aunque no por ello actuó de manera inapropiada, pues se dirigió hacia la banda para dar paso a ‘la Pantera’ Zuñiga y saludar a la banca del equipo.