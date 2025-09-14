Luego de imponerse en el Clásico Nacional 2-1 sobre el América, el técnico de las Chivas, Gabriel Milito, aceptó que llevarse la victoria era importante por el momento que venían viviendo.

"Era un partido muy importante para nosotros por la necesidad de la victoria, porque el equipo hacía méritos para mejores resultados, pero ese resultado nos daban la espalda y hoy era una muy buena oportunidad porque se trataba del Clásico de visitante para demostrar el valor que tiene estos jugadores".

El estratega del Rebaño Sagrado se sintió satisfecho al considerar que sus jugadores pudieron controlar a un equipo tan complicado como el de las Águilas de André Jardine.

"Han hecho un partido muy muy bueno, con gran mentalidad, controlamos a un equipo que es muy difícil de controlar como América, que tiene grande individualidades, muy contento con la victoria, sobre todo por los jugadores, que la merecían".

Para Milito, esta victoria sobre el América, debe ser el punto de partida de las Chivas para iniciar la remontada en lo que resta del Torneo Apertura 2025.

"Esta victoria ojalá sea el punto de partida para algo mejor, para el futuro inmediato, tenemos un partido pendiente, en casa, muy complicado, difícil, pero hay que seguir".

Finalmente, Gabriel Milito afirmó que al interior del equipo, a pesar de que no se les habían dado los resultados, nunca hubo dudas en que podían imponerse al América en el Clásico de Clásicos.